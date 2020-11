Ghi ở Trà Leng

( QNO) - “Sau một tiếng nổ lớn, chúng tôi chạy ra thì đã bị nước, đất, đá từ phía đầu làng ào xuống cuốn đi, tấp vào hàng cây sau nhà. Tay ôm chặt cây, tay níu nhau, chúng tôi gắng nhất mình ra khỏi lớp bùn đất dày tới bắp chân. Cuối cùng cũng thoát được, leo lên ngọn đồi cao nhưng khi nhìn xuống, cả làng chỉ còn là đống hoang tàn…”.

Đã gần 2 ngày trôi qua từ khi cơn lũ ống tàn phá nóc Ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng, Nam Trà My) nhưng từng câu, từng lời bà Hồ Thị Niên kể lại với chúng tôi vẫn còn lắp bắp, run rẩy. Nhà cửa, tài sản của bà Niên đều đã trôi xuôi theo dòng nước dữ nhưng ít ra gia đình bà vẫn may mắn nhất khi 4 thành viên đều an toàn thoát nạn.

Bà Niên (ngoài cùng bên trái) cùng 3 người trong gia đình may mắn thoát nạn. Ảnh: PV

“Nhà chúng tôi gặp may nên còn đây”

Tạm trú ở căn nhà nhỏ đầu làng, ánh mắt bà Niên vẫn dõi theo cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng. Chỉ mới đây thôi, cả gia đình bà Niên cùng 10 hộ dân khác vẫn còn yên vui trên nóc Ông Đề. Nhưng rồi, chỉ một cơn lũ ống bất ngờ đi qua, mọi thứ như trở về thuở lập làng…

Đó là buổi trưa ám ảnh. Bà Niên cùng người em gái và 2 cô con gái đang co ro trong nhà nhỏ tránh trú cơn bão số 9 đang càn quét. Giữa những đợt gió giật rít thì có một tiếng nổ lớn vang rền trời đất và tiếng người kêu la thất thanh. Cả gia đình bà Niên chạy ra thì đã bị nước, đất, đá từ phía đầu làng ào xuống cuốn đi, tấp vào hàng cây sau nhà. Tay ôm chặt cây, tay níu nhau, họ thoát khỏi lớp bùn đất, leo lên ngọn đồi cao - giờ là vị trí đặt Sở chỉ huy Trà Leng. Từ trên nhìn xuống, cả ngôi làng chỉ còn là đống hoang tàn, nhìn đâu cũng chỉ thấy màu nước đục ngầu lẫn đất đá vẫn ào ào chảy.

“Chẳng thấy ai nữa. Dù chúng tôi có kêu la cũng chẳng thấy ai đáp lại. Người tôi có nhiều vết trầy xước cũng chẳng nghe đau, chỉ biết lặng người. Mọi thứ cũng đều bị trôi hết, mất hết” - bà Niên kể.

Nóc ông Đề (thôn 1, xã Trà Leng) tan hoang sau lũ ống. Ảnh: PV

“Chúng tôi gặp may nên còn đây. Nhưng nhiều bà con vẫn còn nằm lại đó. Hàng trăm người vẫn lội trong bùn, đất tìm kiếm. Người được cứu sống, đặt trong võng, khiêng đi cứu thương bắt đầu nhiều hơn. Thêm một chiếc võng được khiêng qua , chúng tôi mừng lắm vì thêm một người được sống” - bà Niên nói.

Sẽ bố trí người dân tránh trú an toàn

Người dân còn sống sót cần nơi ở an toàn trong những ngày mưa bão sắp đến. Ảnh: PV

Xếp vài bộ quần áo được bà con trong thôn cho để mặc trong những ngày tới, gương mặt bà Hồ Thị Diêu (em gái bà Niên) lộ rõ vẻ trầm ngâm, lo lắng. Không chỉ lo cái ăn, cái mặc mà còn là sạt lở. Bởi, ngoài trời, mưa đã bắt đầu rơi, từng lúc nặng hạt hơn. Và phía sau căn nhà tạm đang ở đều là những khối núi lớn.

“Giờ còn nhiều bà con vẫn chưa tìm thấy, nhưng cứ mưa mãi, rồi sẽ lại sạt lở nữa. Lo lắm. Mà biết ở đâu bây giờ, khi Trà Leng bao quanh là núi cao. Mong tìm được bà con còn mất tích, mong thiên tai đi qua và làng có nơi ở mới bình yên để làm lại từ đầu" - bà Diêu nói.

Trăn trở và mong mỏi của bà Diêu cũng là những gì mà chính quyền và người dân xã Trà Leng đang ngóng chờ. Bà Lê Thị Thu Hằng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Trà Leng nói, mất sóng liên lạc, đường sá đi lại dễ bị chia cắt khi mưa lớn rất khó thông tin đến bà con. Như khi xảy ra lũ ống, sạt lở ở thôn 1, chính quyền xã cũng không thể nắm được thông tin. Chỉ khi 2 người dân thoát ra báo tin, lực lượng dân quân của xã mới vượt rừng đến hiện trường kiểm tra. Và cũng trong thời điểm ấy, ngay tại trụ sở UBND xã Trà Leng, nước lũ cũng càn quét, cuốn trôi hết mọi thứ.

Theo Chủ tịch UBND xã Trà Leng - Phan Quốc Cường, song song với hỗ trợ công tác tìm kiếm nạn nhân còn mất tích, địa phương đang tìm mọi cách để ổn định tinh thần và bố trí nơi ở tạm thời cho người dân nóc Ông Đề trong thời gian này. Ngoài ra, sẽ huy động lực lượng dân quân địa phương khắc phục các điểm bị sạt lở trên toàn địa bàn xã Trà Leng để thông tuyến giao thông, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và cung cấp hàng hóa hỗ trợ người dân.

“Những hộ còn người thân ở các thôn khác thì chúng tôi động viên họ sớm đến đó ở tạm. Còn những hộ mất hết nhà cửa, bà con thân thích thì chúng tôi sẽ bố trí ở tập trung tại một vị trí an toàn trước khi thời tiết chuyển biến xấu trong thời gian tới. Người dân sẽ được hỗ trợ đầy đủ nhu yếu phẩm cần thiết để ăn uống, sinh hoạt” - ông Cường nói.