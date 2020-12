Giai đoạn 2016 - 2020, toàn quốc có hơn 39.900 người chết vì tai nạn giao thông

Tuyên truyền kiến thức an toàn giao thông và lái xe an toàn

THÀNH CÔNG - KHÁNH HOÀNG | 16/12/2020 - 16:47

(QNO) - Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh vừa phối hợp Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tổ chức lớp tập huấn kiến thức an toàn giao thông và kỹ năng lái xe an toàn.