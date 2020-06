Giảm tai nạn nhưng vẫn lo

Mặc dù tai nạn giao thông (TNGT) giảm, người có trách nhiệm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) vẫn lo lắng không yên. Thoạt nghe nghịch lý, nhưng về cơ bản vẫn tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn TNGT. Cán bộ làm công tác ATGT chia sẻ, nếu trong năm địa bàn quản lý giảm TNGT sẽ được biểu dương, ngược lại sẽ bị phê bình, kể cả chịu trách nhiệm. Đây là áp lực rất lớn, bởi ngoài nguyên nhân khách quan về hạ tầng giao thông còn có cả yếu tố chủ quan như ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân chưa cao...

Đơn cử như Đông Giang, năm 2018 trên địa bàn xảy ra 2 vụ TNGT nhưng rất may không có tử vong. Sang năm 2019, toàn huyện xảy ra 2 vụ làm chết 1 người, như vậy so với năm 2018 đã tăng 100% số người chết. Năm tháng đầu năm 2020, TNGT xảy ra 1 vụ, nhưng trường hợp tử vong tiếp tục tăng 100% so với cả năm 2019 với 2 người chết.

Toàn tỉnh, số vụ và số người bị thương do TNGT năm 2018 giảm so với năm 2017 nhưng tăng 8 người chết. Nhiều người cho rằng, nếu không xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến tránh Vĩnh Điện (quốc lộ 1 qua Điện Bàn và Duy Xuyên) khiến 13 người chết và 4 người bị thương, con số tử vong năm 2018 chắc chắn giảm so với năm trước.

Đã nhiều năm trôi qua, “sóng ngầm” đường thủy nội địa không nổi lên. Song chỉ 5 tháng đầu năm 2020, 2 vụ việc đặc biệt nghiêm trọng ập đến làm mất đi mạng sống của 11 người. Chỉ cần so với năm 2019, TNGT đường thủy nội địa 5 tháng qua gia tăng cao như thế nào.

Theo người có trách nhiệm, việc tính toán, thống kê TNGT cũng chưa có sự hợp lý. Chẳng hạn, vụ việc xảy ra trên tuyến tránh Vĩnh Điện vào năm 2018, phương tiện và người điều khiển ô tô khách cư trú tại Thừa Thiên Huế, tài xế xe container ở miền Nam, các nạn nhân khác (trừ tài xế xe khách) thuộc Quảng Trị nhưng tính con số thống kê cho Quảng Nam. Cảnh sát giao thông huyện nọ phân trần, khoảng gần 50% số vụ TNGT là do người địa phương khác đến gây ra, song huyện phải “gánh” phê bình là chưa thỏa đáng.

Những số liệu cùng đôi điều trăn trở mà Sáu Còi đề cập ở trên phản ánh thực tế, TNGT vẫn đang “nóng, lạnh” thất thường, có thể gia tăng bất cứ lúc nào. Nếu hạ tầng mãi “bám đuôi” trước sự gia tăng của phương tiện và chưa đảm bảo điều kiện an toàn tối thiểu, ví dụ tuyến tránh Vĩnh Điện chật hẹp, không có dải phân cách thì tai nạn đối đầu còn xảy ra. Cùng với đó, một bộ phận người dân coi thường các quy tắc an toàn khi tham gia giao thông. Chính quyền chăm lo kinh tế, lực lượng thi hành công vụ tỏ ra dễ dãi, hoặc mức xử phạt không đủ tính răn đe…