Giao thông với nCoV

Thông tin về độ nguy hiểm của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) gây ra, cùng biện pháp phòng chống trước sự lây lan của mầm bệnh, được cập nhật liên tục.

Với lĩnh vực an toàn giao thông (ATGT), nhiều ý kiến cho rằng bối cảnh thực tại cần xem lại việc kiểm soát nồng độ cồn, nếu không sẽ bị lây nhiễm thông qua dùng ống thổi khi cảnh sát giao thông (CSGT) kiểm tra người điều khiển phương tiện có sử dụng rượu, bia. Có người đặt vấn đề: Ai sẽ phải chịu trách nhiệm trong chuyện này? Để định hướng dư luận, trang điện tử của Cục CSGT Bộ Công an ngày 2.2 vừa qua đăng tải về việc Cục CSGT ngày 1.2 đã có công điện chỉ đạo CSGT công an các địa phương phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn, xử lý đối tượng điều khiển phương tiện gây nguy hiểm trực tiếp đến ATGT. Quá trình này phải tuân thủ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông và cán bộ thi hành công vụ. Bảo đảm vệ sinh tiệt trùng cho thiết bị đo. Mỗi ống thổi chỉ sử dụng một lần, sau khi sử dụng phải thu gom, xử lý theo quy định của Bộ Y tế.

Trước đó, người có trách nhiệm của Bộ Y tế cho biết sử dụng máy kiểm tra nồng độ cồn trong khí thở tiến hành theo nguyên tắc mỗi người dùng một ống thổi riêng, sau khi thay ống thổi mới sẽ không còn tồn lưu khí thở của người cũ trong thiết bị nữa. Như vậy, nếu thực hiện đúng quy trình thì không có nguy cơ bị lây nhiễm vi rút từ người này sang người khác. Do đó, đại diện Bộ Y tế khẳng định người dân không nên lo lắng, băn khoăn về việc đo nồng độ cồn có gây lây nhiễm vi rút nCoV hay không. Bởi từ trước tới nay, việc đo nồng độ cồn luôn được thực hiện theo hình thức mỗi người thổi vào 1 ống thổi 1 lần. Thế nên, có hay không có nCoV thì việc thổi bằng ống thổi 1 lần vẫn được thực hiện để ngăn ngừa các dịch bệnh khác. Đại diện Ủy ban ATGT quốc gia cũng cho biết, máy kiểm tra nồng độ cồn sử dụng ống thổi có van một chiều, chỉ có thể thổi hơi vào máy mà không thể hít ngược lại khí (nếu có) từ máy.

Không đứng ngoài cuộc, doanh nghiệp vận tải khách trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa ảnh hưởng dịch bệnh nCoV. Giám đốc Công ty TNHH MTV Mai Linh Hội An - ông Nguyễn Ngọc Ngân cho biết đã trang bị khẩu trang y tế cho tất cả tài xế lái xe của 210 xe taxi. Cạnh đó, thông tin đến cán bộ, công nhân viên những kiến thức cần thiết về sự lây lan của vi rút nCoV, cách phòng tránh. Đơn vị này cũng đang đặt mua bình sát trùng trên xe, khẩu trang y tế dành cho hành khách lên xe nhưng chưa có hàng. Ông Ngân chia sẻ, tuy có lo lắng song cánh tài xế không hoang mang mà vẫn tiếp tục thực hiện tốt công việc. Trong khi đó, Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng Quảng Nam đã trang bị sẵn khẩu trang y tế tại văn phòng điều hành cho 50 tài xế và nhân viên phục trên xe buýt khi đến ca trực thì vào nhận đeo trong quá trình phục vụ hành khách. Bằng nhiều cách khác nhau, các doanh nghiệp vận tải khách thể hiện nỗ lực trong phòng chống dịch bệnh lây lan, ít nhất là trên phương tiện vận hành.