Gỡ vướng thủ tục đất đai

Trước sự bất nhất giữa các ngành và địa phương trong hướng dẫn thực hiện thu hút doanh nghiệp đầu tư nông nghiệp, nông thôn, Bộ TN&MT đã đề xuất Chính phủ cần bãi bỏ rào cản về thủ tục đất đai.

Khó khăn nhất khi đầu tư vào nông nghiệp nông thôn chính là ở lĩnh vực thủ tục đất đai (ảnh minh họa). Ảnh: T.H

Thiếu thống nhất

UBND tỉnh vừa quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp (DN) đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Theo đó, có 13 DN dự kiến sẽ được hỗ trợ kinh phí gần 100 tỷ đồng theo Nghị định 57 của Chính phủ và Quyết định số 331, ngày 30.1.2019 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Các DN này đầu tư vào lĩnh vực giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, sản xuất chăn nuôi gia súc, rau quả, nấm, chế biến nông lâm thủy sản, giống nông nghiệp công nghệ cao và đầu tư kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn. Nhiều DN bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, tỉnh đang tính toán cơ chế giãn nộp một số loại thuế như sử dụng đất, tiền thuê đất...

Nghịch lý là nhiều DN trong tỉnh thiếu quỹ đất để mở rộng diện tích, nhất là lĩnh vực trồng rừng gỗ lớn, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, trồng sâm Ngọc Linh cũng như nhiều loại dược liệu khác. Trong khi các huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Nam Giang, Hiệp Đức... có quỹ đất dồi dào nhưng lại không thể cho doanh nghiệp thuê để tích tụ đất, phát triển sản xuất quy mô lớn do vướng các quy định về pháp lý.

Một số DN trên địa bàn tỉnh đã liên kết với người dân trồng rừng gỗ lớn, sẵn sàng thuê quyền sử dụng đất của họ nhưng quy định pháp lý vẫn chưa được rõ ràng, trong khi người dân không đủ “kiên nhẫn” để chờ đợi ít nhất 10 năm thu hoạch rừng.

Trong trường hợp dân có đất, họ bán rừng non chu kỳ 5 năm, DN cũng khó kiện cáo. Thực tế, người liên kết trồng rừng bán non cây keo nhưng DN không thể can thiệp. Đối với các dự án ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư vẫn còn nhiều tranh cãi trong triển khai pháp luật đất đai hiện hành.

Bộ TN&MT hướng dẫn các địa phương xác định các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất cho cả thời gian thuê, miễn tiền thuê đất trong một số năm đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư, miễn tiền sử dụng đất trong thời gian xây dựng cơ bản; trường hợp này không phải đấu giá quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, Bộ Tài chính lại có văn bản hướng dẫn theo hướng miễn tiền thuê đất một số năm thì coi như giảm tiền thuê đất và phải đấu giá quyền sử dụng đất khi giao đất, cho thuê đất. Chính sự thiếu thống nhất này dẫn đến khó khăn cho nhiều địa phương trong quá trình thực hiện, thu hút đầu tư.

Không đấu giá quyền sử dụng đất

Đề xuất miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên Bộ TN&MT vừa đề xuất Chính phủ nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ người dân và DN trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong đó kiến nghị miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trong 6 tháng (ước tính 600 tỷ đồng), hoặc 1 năm (1.200 tỷ đồng) cho các DN. Đề xuất gia hạn nộp thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản năm 2020 là 5.000 tỷ đồng.

Theo Bộ TN&MT, Chính phủ cần tháo gỡ các vướng mắc về đất đai đối với các dự án thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và địa bàn ưu đãi đầu tư. Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cho rằng, hiện nay bộ phối hợp với Bộ KH&ĐT trình Chính phủ ban hành Nghị định số 25 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. Bởi lý do: nhiều địa phương gặp vướng mắc trong chính sách thu hút đầu tư liên quan đến việc áp dụng chính sách cho thuê đất với các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư và dự án đầu tư vào địa bàn ưu đãi đầu tư.

Tại cuộc họp mới đây, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã thống nhất với các đề xuất của Bộ TN&MT về việc giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất đối với trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (bao gồm miễn một số năm hoặc miễn toàn bộ thời gian sử dụng đất, trừ trường hợp được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản).

Để thúc đẩy thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, Bộ TN&MT kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đưa nội dung trên vào nghị quyết tháo gỡ khó khăn cho DN do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để chỉ đạo thống nhất việc áp dụng pháp luật đối với trường hợp được miễn tiền thuê đất và giao trách nhiệm cho Bộ TN&MT nghiên cứu, đề xuất nội dung để cập nhật ngay vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai mà Bộ TN&MT đang trình Chính phủ.