Gom nhặt những chữ A đầy cảm xúc

(QNO) - Từ ngày 10.3 đến nay, đặc biệt trong những ngày gần đây, cộng đồng mạng cùng nhau chia sẻ những chữ A đầy đầy cảm xúc để giúp người tự kỷ theo kêu gọi của Mạng lưới tự kỷ Việt Nam (VAN).

Cộng đồng mạng hưởng ứng chương trình 100 nghìn chữ A hỗ trợ trẻ tự kỷ (ảnh chụp màn hình).

Ngày mai (15.4) chương trình 100 nghìn chữ A ủng hộ người tự kỷ do VAN (một tổ chức do các cha mẹ có con tự kỷ thành lập), phát động từ ngày 10.3 sẽ khép lại. Trong những ngày “nước rút” vừa qua, chương trình đã lan tỏa rất mạnh mẽ và cộng đồng mạng tham gia hưởng ứng tích cực.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Dung - facebooker, đồng thời là Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Hoa Sen (Tam Kỳ) chia sẻ và kêu gọi bạn bè chia sẻ khá nhiều lần, để góp thêm nhiều chữ A cho chương trình.

“Tôi thực hiện việc đó với mong muốn mọi người hiểu hơn và chia sẻ với trẻ tự kỷ. Qua đó, giúp đỡ nhiều trẻ tự kỷ và quan trọng là phụ huynh có con bị tự kỷ biết phải làm gì, đồng hành cùng con như thế nào. Mấy hôm nay, nhiều người chia sẻ hình ảnh đẹp, tích cực trên facebook kèm những A, tôi cảm thấy vui vì chương trình lan tỏa” - chị Mỹ Dung nói.

Chiều nay 14.4, chúng tôi đã có cuộc trao đổi qua điện thoại với bà Trần Thị Hoa Mai - Phó Chủ tịch VAN, để hiểu rõ hơn về chương trình.

Bà Hoa Mai cho biết: Chương trình 100 nghìn chữ A ủng hộ trẻ tự kỷ do VAN phát động từ ngày 10.3 với mục đích chính là thúc đẩy mối quan tâm và nhận thức về tự kỷ. Tự kỷ cần được nhận thức đúng, phát hiện sớm, và can thiệp kịp thời, đúng cách. Điều đó sẽ làm thay đổi cuộc đời của những người tự kỷ một cách tích cực. Chương trình được phát động trong dịp này là để hưởng ứng Ngày Thế giới nhận thức về tự kỷ 2.4 do Liên hợp quốc phát động.

Theo đó, với việc đăng lên facebook những bức hình đẹp, lạc quan (ưu tiên hoạt động thể thao), gắn 3 hashtag bắt đầu bằng chữ A là #autism (chứng tự kỷ chưa thể chữa khỏi nhưng có thể can thiệp tiến bộ), #awareness (nhận thức là điều quan trọng, phát hiện sớm và can thiệp đúng sẽ làm thay đổi cuộc đời người tự kỷ), #a365 (chương trình hướng dẫn cha mẹ hoàn toàn miễn phí trong việc phát hiện sớm, can thiệp sớm tự kỷ tại nhà và tại cộng đồng, bạn đọc có thể tìm hiểu tại http://a365.vn).

Mỗi lần đăng như vậy được tính 3 chữ A. Mỗi người có thể đăng nhiều lần, và khi chương trình có đủ 100 nghìn chữ A, nhà tài trợ sẽ tặng 200 triệu đồng để VAN tổ chức các khóa tập huấn cho phụ huynh có con tự kỷ.

Bà Hoa Mai chia sẻ: “Chúng tôi vô cùng cảm ơn cộng đồng mạng đã hưởng ứng mạnh mẽ, và đến giờ này, chúng tôi chắc chắn đã đạt được mục tiêu với 100 nghìn chữ A”. Từ năm 2014, Grand Challenges Canada (GCC) đã tài trợ thực hiện chương trình thông qua A365. Với chương trình 100 nghìn chữ A, GCC muốn cộng đồng biết đến chứng tự kỷ và hệ thống hỗ trợ A365 nhiều hơn, để mang lại nhiều cơ hội phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời cho trẻ em tự kỷ ở Việt Nam.

Ngày 15.4, VAN sẽ công bố kết quả chương trình 100 nghìn chữ A hỗ trợ người tự kỷ và giới thiệu kế hoạch tập huấn phụ huynh ngay sau đó. Về gói tài trợ 200 triệu đồng để mở các khóa tập huấn phụ huynh, được đưa ra như điều kiện của chương trình lần này, cũng không có nghĩa là nó sẽ bị từ chối khi không đủ 100 nghìn chữ A.

Khi phát động chương trình, VAN chỉ đặt ra kỳ vọng và kêu gọi giúp sức, để lan tỏa sự quan tâm về tự kỷ, nhưng không đặt rõ thời hạn thực hiện, vì tính đến yếu tố dịch bệnh, nên có thể kéo dài hết tháng 4 hoặc lâu hơn. “Tuy nhiên thời điểm này, VAN nhận thấy chắc chắn đã đạt được mốc kỳ vọng, nên sẽ kết thúc chương trình vào ngày 15.4” - bà Hoa Mai nói.

Về chương trình tập huấn phụ huynh, bà Hoa Mai thông tin: đây là chương trình nằm trong kế hoạch hoạt động của A365. VAN đã thực hiện 15 cuộc tập huấn ở các địa phương trong năm 2019, và mới chỉ tạm dừng vì dịch Covid-19. Số tiền 200 triệu đồng được tài trợ lần này ước tính sẽ tổ chức được từ 10 - 15 cuộc tập huấn tiếp theo. VAN kêu gọi các nhóm phụ huynh địa phương mượn địa điểm (phòng học, cơ quan, nhà riêng...) để làm mặt bằng tổ chức. Kế hoạch và thông tin các cuộc tập huấn luôn được thông báo trên trang Fanpage của Mạng lưới tự kỷ Việt Nam.

Đối với Quảng Nam, bà Trần Thị Hoa Mai cho biết, đây là địa bàn được ưu tiên, chú trọng tổ chức tập huấn trong những năm qua, do A365 thực hiện, nhưng do nhà tài trợ khác hỗ trợ trong một chương trình khác với kinh phí khá lớn.