Gửi yêu thương về xuôi

Hàng tấn rau củ quả sẽ được vận chuyển đến ủng hộ người dân Đà Nẵng vào cuối tuần này. Đó là tấm lòng của nhân dân huyện vùng cao Nam Trà My.

Cán bộ xã Trà Mai tiếp nhận, phân loại củ quả chở tập kết về huyện.

Có gì ủng hộ nấy

Những ngày này, từ các nóc, tổ, thôn của các xã Trà Mai, Trà Don, Trà Tập, Trà Dơn, người dân tất bật thu gom rau củ quả để ủng hộ đồng bào ở miền xuôi đang từng ngày chống chọi với dịch bệnh. Người dân Nam Trà My đang làm một việc hết sức ý nghĩa theo lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My.

Từ nóc Ông Rú (thôn 2, xã Trà Mai, huyện Nam Trà My), ông Hồ Văn Hùng cõng trên vai rau ngót, lá lót, bí đỏ gia đình trồng trên rẫy đến ủng hộ người dân ở vùng tâm dịch Đà Nẵng. Ông Hùng kể, khi nghe cán bộ mặt trận thôn 2 kêu gọi ủng hộ rau củ quả cho đồng bằng, ông không ngần ngại đăng ký ủng hộ.

“Rẫy nhà có chi thì mình ủng hộ nấy thôi. Chỉ vài ký rau ngót, lá lót, vài trái bí đỏ đã già, do tôi trồng hết. Hồi trước, mỗi lần thôn, xã bị bão lụt, sạt lở núi, nghèo không có cái ăn thì bà con ở đồng bằng đem lên cho gạo, mắm, muối, áo quần, cho làm nhà, cho tiền,... nhiều lắm. Chừ thì bà con miền núi đền đáp, cảm ơn” - ông Hùng vui vẻ nói.

Cán bộ Mặt trận và các hội, đoàn thể huyện Nam Trà My phân loại rau để ngày 21.8 chuyển đến Đà Nẵng.

Đi với ông Hùng còn có những người dân cùng nóc Ông Rú, mỗi người gùi vài ký rau xanh, mấy quả bí, quả bầu... góp tấm lòng giúp đỡ người dân ở Đà Nẵng. Như lời chị Hồ Thị Ríu, xem ti vi thấy bà con ở vùng dịch bị phong tỏa, cách ly nên ủng hộ chút quà nhỏ. Nhà không có gì, chỉ có rau lang, rau má và vài quả bí đao, chị Ríu hái cả cho vào giỏ, rồi cõng đến nhà tổ trưởng để gửi ủng hộ. Của ít lòng nhiều, mỗi người một ít, gom góp gửi về đồng bằng.

Ông Hồ Thanh Bá - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Trà Mai cho biết: “Chỉ sau 2 ngày Mặt trận huyện ra lời kêu gọi, người dân Trà Mai đã hái rau củ quả mang đến tận trụ sở UBND xã để ủng hộ. Thấy bà con đi lại quá vất vả, nên xã đề nghị ban nhân dân các thôn nhận tại nhà hoặc nhà thôn, xã sẽ tổ chức thu gom chuyển lên huyện. Đến giờ (trưa 20.8 - PV) đã có hơn 1 tấn rau củ quả được xã Trà Mai gom góp cùng huyện ủng hộ bà con vùng dịch. Riêng phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) là đơn vị kết nghĩa, xã đã gửi hơn 3 tạ rau, củ vào ngày 19.8 để phường chuyển đến người dân khu vực bị phong tỏa”.

Tấm lòng vùng cao

Khuôn viên Nhà văn hóa huyện Nam Trà My trong hai ngày qua rộn ràng xe máy, xe lôi, xe tải chở rau củ quả từ các xã đến tập kết. Các loại rau ngót, lá lót, rau má, măng, chuối, bắp chuối, rau lủi, ngọn bí, bí đao, bí đỏ, su... được cán bộ Mặt trận và hội đoàn thể phân thành từng loại để sáng 21.8 Câu lạc bộ Kết nối yêu thương (Đà Nẵng) tổ chức 11 chuyến xe đến Nam Trà My chuyển về 11 điểm tiếp nhận tại TP.Đà Nẵng. Số rau củ quả này sẽ được trao tận tay người dân ở các khu bị phong tỏa, cách ly do dịch bệnh Covid-19.

Bà Nguyễn Thị Huệ - Trưởng ban Dân vận Huyện ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nam Trà My cho hay, từ ngày TP.Đà Nẵng và một số huyện trong tỉnh bùng phát dịch bệnh, bà băn khoăn nghĩ mãi cách gì để giúp người dân ở vùng dịch bệnh. Bởi với một huyện nghèo như Nam Trà My, nhận sự trợ giúp của chính quyền, người dân vùng đồng bằng từ trước đến nay rất nhiều, và luôn ghi nhớ sự tương thân tương ái của những tấm lòng miền xuôi. Qua trao đổi, bàn bạc với một số hội, đoàn thể và được sự thống nhất của Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã gửi thư kêu gọi “Hướng về đồng bằng”.

Lời kêu gọi của Mặt trận Nam Trà My đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân, cũng như các đơn vị, doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện. “Số rau củ quả người dân ủng hộ được hơn 8 tấn, ngày 21.8 sẽ được Câu lạc bộ Kết nối yêu thương vận chuyển đến tận tay người dân Đà Nẵng. Đợt này huyện chỉ kêu gọi sự ủng hộ của nhân dân 4 xã. Tuần sau, Mặt trận sẽ vận động 6 xã còn lại ủng hộ rau củ quả để giúp đỡ người dân của các địa phương trong tỉnh như Hội An, Duy Xuyên, Đại Lộc, Điện Bàn, Tam Kỳ. Đời sống của người dân Nam Trà My còn nhiều khó khăn, họ muốn giúp đỡ bà con miền xuôi thì không có gì ngoài những loại rau củ tự trồng. Đây là tấm lòng của người dân Nam Trà My gửi về đồng bằng, mong cho bà con cùng nhau vượt qua khó khăn, chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19” - bà Huệ chia sẻ.