Hai tàu cá của ngư dân Quảng Nam hỏng máy trôi dạt trên biển

(QNO) - Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, hiện có 2 tàu cá của ngư dân Quảng Nam bị hỏng máy trôi dạt tự do trên biển, chờ các tàu khác tiếp cận lai dắt vào bờ.

Tàu của Hải đội 2 Biên phòng Quảng Nam lai dắt tàu cá gặp nạn vào bờ (ảnh minh họa). Ảnh: HỒNG ANH

Cụ thể, khoảng 1 giờ 15 ngày 27.2, tàu QNa-95567 TS (công suất 909 CV) hành nghề câu mực do ngư dân Phạm Phú Thành (SN 1966, xã Bình Minh, Thăng Bình) làm chủ, trên tàu có 39 ngư dân hoạt động tại tọa độ 12 độ vĩ Bắc - 115,3 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 445 hải lý về hướng đông nam) thì bị hỏng máy trôi dạt tự do.

Các ngư dân đã khẩn trương khắc phục, sửa chữa nhưng không thành. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ. Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các tàu hoạt động gần đó đến hỗ trợ.

Tàu QNa-95567 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát biên phòng Mân Quang (TP.Đà Nẵng).

* Trước đó, khoảng 0 giờ 30 ngày 26.2, tàu QNa-91568TS (công suất 525 CV) do ông Đặng Văn Hội (SN 1971, xã Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng, trên tàu có 29 lao động hành nghề câu mực khơi, hoạt động tại tọa độ 14,43 độ vĩ Bắc - 11,26 độ kinh Đông (cách mũi An Hòa khoảng 164 hải lý về hướng đông nam) thì bị hỏng máy trôi tự do. Thuyền trưởng đề nghị hỗ trợ.

Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thông báo cho các tàu hoạt động gần đó đến hỗ trợ tàu gặp nạn. Hiện tàu QNa-91767 TS đang trên đường tiếp cận tàu QNa-91568TS để lai kéo vào bờ.

Tàu QNa-91568TS xuất bến ngày 24.2 tại Trạm kiểm soát An Hòa (Núi Thành).