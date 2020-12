"Hành trình từ tâm" trao quà người dân Bắc Trà My

(QNO) - Ngày 18.12, bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cùng đại diện chương trình “Hành trình từ tâm” đến trao tặng quà tại huyện Bắc Trà My.

Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn SHB trao 500 triệu đồng cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Trà Ka. Ảnh: D.L

Đoàn trao tặng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học & THCS Trà Ka 500 triệu đồng nhằm sửa chữa lại trường học bị hư hại nặng do sạt lở. Tặng quà và tiền mặt cho 40 hộ dân xã Trà Bui có người chết do lũ, nhà cửa sạt lở, hư hại với tổng số tiền 140 triệu đồng. Tặng 10 triệu đồng cho một gia đình ở xã Trà Giác có người chết do lũ.

Tặng quà và tiền mặt 10 triệu đồng cho một gia đình có người chết do bão lũ. Ảnh: D.L

Ngân hàng SHB và các đối tác, doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã triển khai chương trình từ thiện “Hành trình từ tâm”, trực tiếp trao tặng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục khó khăn do thiên tai. Trong đó ngày 17 & 18.12, đoàn trao tặng quà người dân Quảng Nam với tổng số tiền 3,5 tỷ đồng.

Người dân Bắc Trà My nhận quà hỗ trợ từ chương trình “Hành trình từ tâm”. Ảnh: D.L

Bà Phạm Thị Quỳnh Hoa - Chủ tịch Công đoàn SHB chia sẻ, với tinh thần “tương thân tương ái”, trong tháng 10 SHB kêu gọi cán bộ nhân viên, các doanh nghiệp của doanh nhân Đỗ Quang Hiển, khách hàng và đối tác quyên góp ủng hộ hơn 20 tỷ đồng chung tay hướng về miền Trung. Chương trình là chuỗi hoạt động cụ thể hóa cam kết “Phát triển kinh doanh đi đôi với phát triển cộng đồng” của SHB.