"Hậu phương" của ngư dân

Mỗi khi nắm được thông tin tàu cá của địa phương không may gặp nạn trên biển, lập tức ở đất liền, Hội LHPN xã Bình Minh (Thăng Bình) đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ vật chất lẫn tinh thần cho các ngư dân. Theo Hội LHPN xã Bình Minh, động viên ngư dân chính là động viên hậu phương của họ.

Hội LHPN xã Bình Minh trao tiền hỗ trợ cho đại diện ngư dân Hồ Văn Khanh. Ảnh: G.B

Mới đây, khi hay tin tàu cá tàu cá QNa-94727 (công suất 528CV) của ngư dân Hồ Văn Khanh (thôn Tân An, xã Bình Minh) bị một tàu hàng đâm chìm, cả 6 ngư dân được đưa vào bờ an toàn nhưng con tàu trị giá 3 tỷ đồng bị chìm xuống biển, qua facebook, Hội LHPN xã Bình Minh đã kêu gọi các mạnh thường quân, cá nhân cùng nhau chung tay ủng hộ ngư dân không may gặp nạn.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần kêu gọi, Hội LHPN xã Bình Minh đã vận động được 30 triệu đồng tiền mặt. Toàn bộ số tiền này được Hội LHPN xã Bình Minh đến trao cho đại diện chủ tàu vào tối 21.7 vừa qua.

Chị Đặng Thị Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh cho biết: “Mỗi khi hay tin các ngư dân địa phương không may gặp nạn trên biển, chúng tôi kêu gọi các nguồn lực hỗ trợ để động viên, tiếp sức với ngư dân. Chúng tôi hiểu rằng, mỗi một ngư dân gặp nạn thì hậu phương của họ chính là những hội viên phụ nữ càng khó khăn hơn. Lúc này tổ chức hội phải làm chỗ dựa để động viên, hỗ trợ kịp thời, giúp các ngư dân yên tâm bám biển”.

Đại diện nhận số tiền 30 triệu đồng do Hội LHPN xã vừa trao tặng cho chủ tàu cá Hồ Văn Khanh, bà Trần Thị Hà (thôn Tân An) không khỏi xúc động. Bà Hà có 2 con là ngư dân Nguyễn Văn Giang và Nguyễn Văn Kỳ lao động trên tàu cá QNa-94727 của ngư dân Hồ Văn Khanh suốt nhiều năm qua. Hiện 2 người con của bà Hà cùng 4 ngư dân đã quay lại biển khơi.

Bà Hà nói: “Cả 6 người trên con tàu gặp nạn, trong đó có hai con tôi được cứu sống đưa vào bờ, sau khi ổn định sức khỏe đã ra lại biển chờ trục vớt tàu gặp nạn. Bởi bao nhiêu vốn liếng, công sức đã đầu tư cho con tàu này. Bây giờ hoàn cảnh của các ngư dân như con tôi rất khó khăn. Được Hội LHPN xã Bình Minh hỗ trợ, tiếp sức, tôi xin được đại diện nhận để trao lại cho các anh em. Số tiền phần nào có thể san sẻ cho các ngư dân trong lúc khó khăn này”.

Từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Bình Minh đã kêu gọi, vận động hỗ trợ nhiều trường hợp, như hỗ trợ gia đình chị Hoàng Thị Thu (thôn Bình Tịnh, có tàu cá bị cháy) 7 triệu đồng; vận động 3,5 triệu đồng trao cho gia đình chị Trần Thị Nga có tàu bị cháy ở thôn Tân An; hỗ trợ 5 triệu đồng cho chị Phạm Thị Bích có tàu bị chìm (thôn Bình Tịnh). Ngoài ra, Hội LHPN xã còn đến trực tiếp động viên một số ngư dân gặp nạn trên biển như Trần Thu, Lê Văn Mai, Nguyễn Tám, Đặng Văn Sơn (thôn Tân An) với số tiền 8 triệu đồng. Tính đến nay, số tiền hỗ trợ các ngư dân khoảng 50 triệu đồng.

Bà Đặng Thị Mỹ Ly - Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Bình Minh cho hay, ngoài việc kêu gọi vận động các trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển, từ năm 2009 đến nay, Hội LHPN xã đã nhận đỡ đầu 15 học sinh là con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi suất học bổng tuy không lớn nhưng là nguồn động viên, tiếp sức để con em ngư dân có thêm động lực, vươn lên học tập tốt hơn.