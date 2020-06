Hiến đất mở đường ở Điện Hồng

Triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, xã Điện Hồng (Điện Bàn) đã vận động nhân dân các thôn hiến đất, tháo dỡ vật kiến trúc để mở rộng đường giao thông.

Người dân thôn Thanh An, xã Điện Hồng (Điện Bàn) hiến đất mở đường. Ảnh: C.T

Những ngày này, trên tuyến đường chính dẫn vào khu dân cư thôn Thanh An với chiều dài hơn 1km, người dân khẩn trương di dời tường rào cổng ngõ, vật kiến trúc, đốn hạ cây cối để bàn giao mặt bằng cho địa phương tiến hành mở rộng lòng, lề đường hướng đến xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

Ông Trần Khánh, một hộ dân ở đây cho biết, lâu nay con đường này chật hẹp, bề mặt chỉ rộng hơn 4m nên lưu thông đi lại, nhất là vận chuyển nông sản hàng hóa, vật liệu xây dựng... gặp khó khăn. Từ lúc có chủ trương của Nhà nước mở rộng lòng đường rộng thành 7m, gia đình ông đã tự nguyện phá bỏ tường rào kiên cố dài gần 30m và hiến hơn 20m2 đất sân vườn cho địa phương.

Với sự vào cuộc đồng bộ tuyên truyền, vận động của hệ thống chính trị địa phương, cùng với sự đồng thuận cao của người dân, phong trào hiến đất mở rộng đường trục chính khu dân cư thôn Thanh An diễn ra khá thuận lợi. Nhận thấy lợi ích trước mắt và lâu dài của việc mở rộng hạ tầng giao thông, hơn 50 hộ dân sinh sống dọc tuyến đều đồng loạt chặt hạ những cây ăn quả có giá trị, phá dỡ tường rào kiên cố, thu hẹp vườn lại để hiến đất. Thậm chí, nhiều gia đình khi lùi vào bên trong thì nhà cửa chỉ còn cách lề đường 1-2m, nhưng họ vẫn không nề hà gì. Để giúp người dân di dời thuận lợi, chính quyền địa phương thuê phương tiện máy móc giải phóng mặt bằng.

Phó Chủ tịch UBND xã Điện Hồng - ông Lê Ngọc Ba cho hay, triển khai phong trào xây dựng NTM và “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”, địa phương đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cả về của cải, vật chất, tinh thần rất lớn từ nhân dân. Họ đã tự nguyện hiến hàng nghìn mét vuông đất, tháo dỡ nhiều tường rào cổng ngõ kiên cố, chặt hạ cây cối có giá trị kinh tế và góp ngày công lao động. Trong đó, nhân dân thôn Thanh An là một điển hình. Hiện nay, công tác giải phóng mặt bằng để mở rộng đường vào thôn Thanh An cơ bản hoàn thành. Do vậy, xã mong muốn đơn vị thi công tuyến đường này sớm tiến hành bê tông hóa để thuận lợi cho việc lưu thông, đi lại của người dân.

Chính quyền xã Điện Hồng cũng thừa nhận, nhiều bài học rút ra trong quá trình thực hiện “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Vì vậy cần lựa chọn mục tiêu thiết thực, phù hợp với đời sống, nguyện vọng của nhân dân. Có như vậy mới huy động được sức dân, tạo sự đồng thuận để quá trình thực hiện đạt hiệu quả cao.