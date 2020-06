Hiến đất mở đường ở Tam Thăng

Hưởng ứng chủ trương của nhà nước, 43 hộ dân ở thôn Kim Đới, xã Tam Thăng (TP.Tam Kỳ) tự nguyện hiến đất mở đường với giá trị hơn 1 tỷ đồng để sớm hoàn thành tuyến đường huyết mạch ĐX3.

Người dân tự nguyện hiến đất và di dời tường rào để triển khai dự án ĐX3. Ảnh: H.B

Dự án cải tạo đường ĐX3 (đường xã) có hiện trạng rộng 3,5m, mở rộng lên thành 6m, tổng chiều dài toàn tuyến là 700m, do Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP.Tam Kỳ làm chủ đầu tư, được triển khai từ đầu năm 2020. Đây là tuyến giao thông quan trọng kết nối 4 xã, phường vùng đông Tam Kỳ là xã Tam Thăng, Tam Thanh, Tam Phú và phường An Phú, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế địa phương. Ngoài ra, còn giữ vai trò về an ninh vì kết nối giữa đường cứu nạn cứu hộ, chợ Kim Thành (xã Tam Thăng) thông ra đường ĐT615.

Ông Phạm Thanh Hùng - Trưởng thôn Kim Đới, xã Tam Thăng, cho biết: “Dự án này được thực hiện theo chủ trương Nhà nước và nhân dân cùng làm. Nhà nước bồi thường cây cối, vật kiến trúc, còn nhân dân hiến đất mở đường. Toàn thôn có 43 hộ dân bị ảnh hưởng, hầu hết người dân là lao động nhưng đều ý thức vì lợi ích chung nên đồng lòng ủng hộ. Chỉ sau 3 tháng vận động (tính cả thời gian giãn cách xã hội do Covid-19), nhân dân đã hiến hơn 700m2 đất ở và đất vườn, ước tính trị giá hơn 1 tỷ đồng. Nhiều hộ còn tự nguyện di dời tường rào, cổng ngõ, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hộ ông Nguyễn Văn Long là một trong những hộ dân đi đầu giải tỏa, tự nguyện hiến 87m2 đất ở và đất vườn.

Ông Long cho biết: “Gia đình tôi đồng thuận với chủ trương của nhà nước vì tôi thấy khi con đường được mở rộng rãi, khang trang con em đi học thuận tiện, phương tiện giao thông qua lại dễ đi, ít xảy ra tai nạn hơn. Ngoài ra, khi có đường rộng giá trị đất đai sau này cũng cao hơn. Toàn dân ở khu này ai nấy đều đồng thuận, mong con đường sớm hoàn thành”.

Ông Nguyễn Tấn Hưng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Tam Thăng cho biết, ngay từ khi dự án triển khai, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo toàn hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, các ban, ngành, đoàn thể địa phương cùng với Ban công tác Mặt trận thôn Kim Đới đẩy mạnh tuyên truyền và xuống vận động từng nhà. Đối với các hộ vướng mắc, kịp thời giải thích, đối thoại để thấu hiểu tâm tư, tiếp thu và giải quyết thỏa đáng nguyện vọng chính đáng của dân. Ngoài ra, địa phương còn ghi danh những hộ dân tự nguyện hiến đất, mở đường trong sổ vàng danh dự, để biểu dương, khen thưởng trước cộng đồng. Nhờ đó, đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Dự kiến, tuyến đường ĐX3 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2020, là công trình ý nghĩa chào mừng đại hội đảng các cấp.