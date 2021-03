Hiệu quả từ tuyên truyền pháp luật ở Quế Sơn

Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được các ngành, các cấp của huyện Quế Sơn triển khai sâu rộng bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh Quế Sơn. Ảnh: T.L

Hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở

Tổ hòa giải của tổ dân phố Hương An Đông (thị trấn Hương An, Quế Sơn) hiện có 5 thành viên. Năm 2020, tổ tiếp nhận và giải quyết 11 vụ việc mâu thuẫn liên quan đến đất đai, hôn nhân gia đình. Trong đó, đã hòa giải thành công 10 vụ việc, còn 1 vụ chuyển UBND thị trấn Hương An giải quyết.

Ông Võ Văn Phú – Tổ trưởng Tổ hòa giải của tổ dân phố Hương An Đông cho biết, để có được kết quả trên, các thành viên trong tổ đã kịp thời lắng nghe, nắm bắt thông tin, mức độ mâu thuẫn để phân tích cái sai, cái đúng và vận động các bên hòa giải. Sau khi hòa giải, các bên đều hài lòng, xóa bỏ những bất đồng, từ đó hàn gắn tinh thần đoàn kết xóm làng, gia đình.

Những năm qua, huyện Quế Sơn tập trung củng cố, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật. Toàn huyện hiện có 22 báo cáo viên pháp luật cấp huyện và 104 tuyên truyền viên pháp luật cấp xã. Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được cơ cấu đúng thành phần, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Tại xã Quế Phú, chính quyền địa phương rất quan tâm đến công tác hòa giải ở cơ sở. Ông Phan Văn Thân (cán bộ tư pháp – hộ tịch xã) cho hay, sau khi hoàn thành việc sáp nhập thôn, xã Quế Phú nhanh chóng kiện toàn, sắp xếp lại đội ngũ hòa giải viên cơ sở, trang bị sách pháp luật và hỗ trợ kinh phí hoạt động cho mỗi tổ hòa giải với mức 1 triệu đồng/tổ/năm. Khi có những vụ việc vướng mắc, phức tạp, chính quyền địa phương trực tiếp cử cán bộ chuyên môn phối hợp với các thành viên tổ hòa giải xử lý.

Ông Mai Hoành - Phó Trưởng phòng Tư pháp huyện Quế Sơn cho biết, năm 2020 UBND huyện tập trung thực hiện đề án nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 - 2022. Theo đó, các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 210 hòa giải viên. Hiện nay, toàn huyện có 74 tổ hòa giải ở 74 thôn, tổ dân phố với 336 hòa giải viên là những người uy tín, nhiệt tình, am hiểu pháp luật. Năm 2020, các tổ hòa giải tiếp nhận 105 vụ việc (tăng 41 vụ so với năm 2019), trong đó hòa giải thành công 97 vụ việc (đạt tỷ lệ 92,4%).

“Hiệu quả nhận thấy rõ nhất của công tác hòa giải ở cơ sở là hạn chế được đơn thư khiếu kiện trong nhân dân, các tranh chấp nhỏ được giải quyết ngay trong cộng đồng dân cư, không phát sinh điểm nóng. Thực tế cho thấy, tuyên truyền pháp luật qua kênh hòa giải góp phần không nhỏ trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn Quế Sơn”- ông Hoành nói.

Đa dạng hình thức tuyên truyền pháp luật

Theo ông Mai Hoành, để nâng cao hiệu quả tuyên truyền pháp luật, thời gian qua các cấp, ngành của Quế Sơn đa dạng hóa và triển khai sâu rộng các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật như tổ chức hội nghị quán triệt những văn bản luật, hội thi rung chuông vàng, hội thi hòa giải viên giỏi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến, mở chuyên mục hỏi – đáp về kiến thức pháp luật trên sóng truyền thanh, đăng tải tài liệu trên cổng thông tin điện tử. Huyện cũng tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật, đối thoại chính sách và cấp phát tài liệu, tờ gấp pháp luật cho nhân dân. Nội dung tuyên truyền bám sát các lĩnh vực còn vướng mắc, phức tạp như đất đai, chính sách người có công, tệ nạn ma túy, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo ông Mai Hoành, điểm mới trong năm 2020 là ngành tư pháp huyện phối hợp tổ chức thành công các phiên tòa giả định tái hiện vụ án “Mua, bán trái phép chất ma túy” tại các xã, thị trấn. Mặc dù đây là phiên tòa giả định nhưng các quy trình, diễn biến phiên tòa theo đúng trình tự, thủ tục. Hội đồng xét xử, đại diện viện kiểm sát, thư ký phiên tòa, các bị cáo đều được cán bộ đóng vai. Hình thức tuyên truyền này giúp nhân dân dễ tiếp cận và hiểu sâu sắc hơn những quy định của pháp luật về xử lý hành vi phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Từ đó, người dân đề cao cảnh giác, chung tay phòng chống tệ nạn xã hội này.

Thời gian qua, cùng với tăng cường khai thác tủ sách pháp luật điện tử thông qua hệ thống internet, huyện Quế Sơn vẫn duy trì và cung cấp sách pháp luật cho các tủ sách pháp luật tại các đơn vị, địa phương. Hiện toàn huyện có 73 tủ sách pháp luật, trong đó có 13 tủ sách ở các xã, thị trấn, 43 tủ sách ở các trường học và 17 tủ ở các cơ quan, đơn vị. Số lượng đầu sách ở mỗi tủ từ 80 - 400 cuốn với tương đối đầy đủ các loại tài liệu, đảm bảo nhu cầu khai thác sách pháp luật của cán bộ, nhân dân.

“Điểm nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở Quế Sơn là việc tuyên truyền được thực hiện đến tận các thôn, tổ và phù hợp với từng đối tượng. Các văn bản luật mới được triển khai kịp thời đến cán bộ, nhân dân đã góp phần đưa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đi vào đời sống. Tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn huyện giảm đáng kể” - ông Mai Hoành chia sẻ thêm.