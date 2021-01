Hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tây Giang 1 tấn gạo

(QNO) - Đoàn công tác Công an tỉnh vừa đến trao 1 tấn gạo cho Công an huyện Tây Giang để hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị ảnh hưởng bão lũ cuối năm 2020.

Lãnh đạo Công an tỉnh (bên phải) trao tượng trưng 1 tấn gạo cho Công an huyện Tây Giang. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Lãnh đạo Công an tỉnh cũng đi thăm và tặng 8 suất quà cho cán bộ, chiến sĩ công an ở 8 xã biên giới; động viên cán bộ, chiến sĩ yên tâm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội tại khu vực biên giới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

* Ngày 18.1, Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken Việt Nam - Đà Nẵng và mạnh thường quân đến trao tặng 375 chiếc áo ấm, 100 chiếc chăn cho học sinh Trường Tiểu học A Tiêng (Tây Giang).

Niềm vui của học sinh khi được tặng áo ấm. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

* Đoàn phường Cẩm Châu (TP.Hội An) phối hợp Chi đoàn Ban Chỉ huy Quân sự TP.Hội An trao tặng 100 suất quà cho học sinh Trường Tiểu học xã Lăng (Tây Giang), mỗi suất trị giá 400 nghìn đồng. Đoàn còn tặng 3 ấm nấu nước và 7 bộ lọc nước cho trường.

Tặng quà học sinh Trường Tiểu học xã Lăng. Ảnh: HIỀN THÚY

* Huyện đoàn Núi Thành vừa trao tặng 20 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tr’Hy (Tây Giang), mỗi suất gồm 500 nghìn đồng và 10kg gạo; tặng 10 suất quà cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tr’Hy, mỗi suất 200 nghìn đồng cùng tập truyện tranh, bánh kẹo.

Huyện đoàn Núi Thành còn trao tặng công trình thanh niên khu vui chơi trẻ em trị giá 20 triệu đồng và một công trình măng non cho Trường Phổ thông Dân tộc bán trú tiểu học Tr’Hy; tặng 50 cây mít giống cho xã Đoàn Tr’Hy. Tổng kinh phí đợt thiện nguyện hơn 50 triệu đồng.