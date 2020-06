Học sinh miền núi đã được uống sữa theo chương trình sữa học đường

Ngày 11.6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chương trình sữa học đường tỉnh.

Đây là chương trình uống sữa miễn phí của tỉnh dành cho trẻ em mẫu giáo (từ 3 - 6 tuổi) và học sinh (HS) tiểu học tại 6 huyện miền núi cao (gồm Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Phước Sơn, Đông Giang, Tây Giang), mỗi ngày 1 hộp loại 180ml, uống 5 lần/tuần trong thời gian 9 tháng đi học/năm học. Thời gian thực hiện từ tháng 1.2020 đến 5.2022 với tổng nguồn kinh phí 110 tỷ đồng do ngân sách tỉnh đảm bảo 100%.

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT, Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk) trúng thầu gói thầu năm 2020 với giá 28,4 tỷ đồng. Từ ngày 1.6 vừa qua, đơn vị trúng thầu đã bắt đầu cung cấp sữa đến các huyện miền núi và HS đã được uống sữa.

Sau khi nghe ý kiến của các thành viên ban chỉ đạo, các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai chương trình hiệu quả, giúp HS được uống sữa theo đúng tinh thần đây là một chính sách nhân văn. Đồng thời, làm việc với nhà cung cấp giải quyết kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện như kệ để sữa, vận chuyển sữa đến điểm trường lẻ.