Học viện Cảnh sát nhân dân thăm và tặng quà tại Nam Trà My

(QNO) - Sáng 1.12, đoàn công tác Học viện Cảnh sát nhân dân do Thiếu tướng, GS-TS. Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc học viện dẫn đầu có chuyến thăm và tặng quà tại huyện Nam Trà My.

Học viện Cảnh sát nhân dân trao ủng hộ các đơn vị tại Nam Trà My. Ảnh: VĂN THỌ

Thượng tá Mai Xuân Sang - Trưởng Công an huyện Nam Trà My thông tin đến đoàn về tình hình thiệt hại, công tác khắc phục hậu quả thiên tai của chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện. Tính tới thời điểm hiện tại vẫn còn 13 nạn nhân ở xã Trà Leng và 1 nạn nhân ở xã Trà Mai mất tích, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục. Chính quyền huyện cũng đang triển khai dựng nhà tạm cho các hộ dân có nhà bị sụp đổ hoàn toàn.

Thiếu tướng Nguyễn Đắc Hoan - Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân chia sẻ mất mát đối với huyện Nam Trà My; đồng thời mong muốn chính quyền và nhân dân cố gắng khắc phục hậu quả, nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường và ổn định cuộc sống. Đặc biệt là tập thể Công an huyện tiếp tục phát huy tinh thần của người chiến sĩ Công an nhân dân trong lúc thiên tai, địch họa.

Đoàn công tác đã trao tặng máy phát điện, máy lọc nước cho Phòng GD-ĐT, Trường THPT Nam Trà My và Công an huyện với tổng giá trị 300 triệu đồng do cán bộ, giáo viên, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân ủng hộ.