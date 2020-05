Hội An chi trả hỗ trợ cho hơn 6.000 người bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(QNO) - Sáng nay 12.5, TP.Hội An đã thực hiện chi trả gói hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Người khuyết tật đi lại khó khăn được hỗ trợ nhận tiền hỗ trợ. Ảnh: D.L

Người có công nhận chi trả chế độ tại Bưu điện TP.Hội An. Ảnh: D.L

Trong đợt chi trả đầu tiên này, TP.Hội An phối hợp với Bưu điện TP.Hội An thực hiện chi trả hỗ trợ cho 6.008 người thuộc diện được hỗ trợ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Người được chi trả đợt đầu gồm có người có công, bảo trợ xã hội. Sau đó, các xã, phường sẽ tiếp tục chi trả đối với nhóm người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.