Hội An dỡ bỏ phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ

(QNO) - Ngày 16.8, UBND TP.Hội An có thông báo dỡ bỏ phong tỏa khối phố Thịnh Mỹ (phường Cẩm An) từ 0 giờ ngày 17.8 sau 14 ngày thực hiện nghiêm việc phong tỏa.

UBND TP.Hội An yêu cầu lực lượng chức năng phường Cẩm An tiếp tục giám sát, thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội. Thông báo cũng lưu ý người dân khối phố Thịnh Mỹ tuyệt đối không ra khỏi nhà nếu không có lý do thực sự cấp thiết, không được tụ tập đông người sau khi kết thúc lệnh phong tỏa.

Trước đó, đây là khu vực có hơn 100 trường hợp F1 của các ca bệnh Covid-19 phát hiện trên địa bàn khối. Hiện nay, TP.Hội An còn một khu vực vẫn đang tiếp tục thực hiện phong tỏa tạm thời là khối phố An Hội (phường Minh An).