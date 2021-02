Hội An dừng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, giải trí dịp tết

(QNO) - Ngày 8.2, UBND TP.Hội An ban hành thông báo tạm dừng tổ chức các hoạt động trong chương trình “Hội Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021” để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cụ thể dừng các hoạt động văn hóa - văn nghệ; các giải thi đấu thể dục - thể thao, điểm vui chơi giải trí tập trung đông người; hội đón giao thừa Tân Sửu 2021, hội tết trồng cây… Đối với chương trình “Đến Hội An - cầu phúc đầu xuân” chỉ tổ chức tại các di tích Chùa Cầu, Chùa Ông, hội quán nhưng phải có kế hoạch điều tiết giãn số lượng người tham dự.

Chương trình Lễ kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP.Hội An - TP.Thanh Hóa cũng tạm dừng, chỉ tổ chức tọa đàm giữa lãnh đạo hai thành phố, gắn biển công trình Trường Mẫu giáo Tân An do TP.Thanh Hóa tặng và trồng cây lưu niệm tại Công viên Hội An.

UBND TP.Hội An cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị chủ quản, hoặc được giao chủ trì các hoạt động nêu trên có trách nhiệm tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện; phải đảm bảo nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo quy định của ngành y tế.

Tùy theo thực tế tình hình dịch bệnh trong thời gian đến, UBND thành phố sẽ xem xét, chỉ đạo đối với những trường hợp cụ thể và tổ chức các hoạt động vui xuân đón tết.