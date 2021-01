Hội An hỗ trợ 17 nghìn người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

(QNO) - Đến nay, TP.Hội An cơ bản hoàn thành việc chi hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ của Chính phủ và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, TP.Hội An đã hỗ trợ 17 nghìn người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 với số tiền 32 tỷ đồng; đôn đốc các xã, phường hoàn thiện hồ sơ còn tồn đọng (giai đoạn 1) để kịp thời chi trả tiền hỗ trợ, tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 và triển khai các văn bản của Trung ương, tỉnh liên quan đến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Thành phố cũng tiếp nhận nhiều hàng hóa thiết yếu, lương thực, thực phẩm từ các tổ chức, cá nhân để phân phối đến khu vực phong tỏa, khu cách ly. Bên cạnh đó, hoàn thành phân bổ 60 tấn gạo cho người dân gặp khó khăn do mưa lũ.