Hội An hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân vùng bị phong tỏa

Ngày 4.8, gần 100 cán bộ, nhân viên của 5 cơ quan, ban ngành của TP.Hội An phối hợp với cán bộ 2 phường Minh An và Cẩm An tổ chức hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho gần 2.800 nhân khẩu ở 2 khối phố An Hội và Thịnh Mỹ đang thực hiện phong tỏa để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đây là đợt thứ hai, thành phố tổ chức phân phát lương thực, thực phẩm vào vùng phong tỏa theo định kỳ 3 ngày 1 lần với chế độ quy định là 40 nghìn đồng/ngày/nhân khẩu.

Chuyển lương thực, thực phẩm tiếp tế cho các khu cách ly. Ảnh: Q.H

Hàng tấn lương thực, thực phẩm gồm gạo, mì tôm, thịt heo, cá, rau quả an toàn, tươi sống đã được tình nguyện viên phân suất theo nhân khẩu trong từng hộ gia đình rồi bàn giao cho lực lượng phòng chống dịch bệnh của 2 phường trực tiếp vào vùng phong tỏa phân phát.