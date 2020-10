Hội An hỗ trợ Tây Giang 300 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 5

(QNO) - Chiều 6.10, đoàn công tác TP.Hội An đến thăm và hỗ trợ huyện Tây Giang 300 triệu đồng khắc phục hậu quả bão số 5.

TP.Hội An hỗ trợ Tây Giang khắc phục thiệt hại do bão số 5 gây ra. Ảnh: ĐÌNH HIỆP

Thay mặt lãnh đạo TP.Hội An, ông Trần Ánh - Bí thư Thành ủy trao 200 triệu đồng, mong muốn Tây Giang sớm vượt qua khó khăn do bão số 5 gây ra. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An cũng hỗ trợ 100 triệu đồng để làm 2 ngôi nhà tình nghĩa.

Trước đó, đoàn công tác các huyện Đại Lộc, Thăng Bình cũng đến hỗ trợ hàng trăm triệu đồng và nhiều phần quà cho người dân Tây Giang.