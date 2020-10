Hội An ngập rác sau lũ (clip)

(QNO) - Mặc dù một số tuyến đường tại TP.Hội An nước lũ bắt đầu rút, tuy nhiên lại xuất hiện nỗi lo khác, đó là rác thải ứ đọng rất nhiều.

Rác ứ đọng sau lưng Chùa Cầu. Ảnh: KHÁNH LINH

Tại phường Minh An, khu vực sau lưng Chùa Cầu rác dồn ứ rất nhiều. Tiếp đến là khu vực cầu An Hội , tại đây không chỉ có rác bèo mà còn rất nhiều rác thải nhựa như chai lọ, thùng xốp… Tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, rác nổi lềnh bềnh, dồn ứ cả một đoạn đường dài. Các tuyến đường khác như Hoàng Diệu, Hai Bà Trưng hay khối phố An Hội... cũng rơi vào tình trạng tương tự. Một số hộ gia đình lúc dọn lũ, đẩy rác khỏi khu vực nhà càng khiến rác trôi ra phố nhiều hơn.

Rác thải nổi lềnh bềnh trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: KHÁNH LINH

Ông Nguyễn Trần Vũ - Chủ tịch UBND phường Minh An cho biết, khi nào nước rút xuống mức báo động 3 phường sẽ phối hợp Công ty CP Công trình công cộng Hội An triển khai thu gom rác. Tại các tuyến đường chính, nhất là khu vực Chùa Cầu và cầu An Hội, việc thu gom xử lý do Công ty CP Công trình công cộng Hội An phụ trách; phường chỉ dọn bùn non và rác thải ở khối phố An Hội, đồng thời động viên người dân dọn rác tại các kiệt hẻm, ngõ ngách.

Rác thải tấp vào các ngõ ngách trên phố cổ. Ảnh: KHÁNH LINH

Dự kiến khi nước rút xuống mức báo động 3, chính quyền địa phương phối hợp thu gom xử lý rác. Ảnh: KHÁNH LINH

Clip rác thải ứ đọng ở phố cổ sau lũ: