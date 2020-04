Hội An: Nhiều hoạt động hỗ trợ người dân

Ngày 16.4, nhóm thiện nguyện Tươi Sáng và thành viên Hiệp hội Xe du lịch Hội An trao 300 suất quà (gồm gạo, mì tôm, bánh các loại, khẩu trang) hỗ trợ hộ nghèo, người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19, tổng trị giá gần 70 triệu đồng.

Được biết, đây là lần thứ tư nhóm thiện nguyện Tươi sáng và Hiệp hội Xe du lịch Hội An tổ chức hoạt động hỗ trợ người lao động bị tác động bởi dịch Covid-19 với tổng kinh phí lên đến 250 triệu đồng. Nhóm còn lắp đặt cả buồng khử khuẩn toàn thân tự động cho người đến nhận quà, đồng thời thực hiện đảm bảo giãn cách xã hội theo quy định.

Trước đó, Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy cùng gia đình đã trao 100 suất quà (10kg gạo và dầu ăn, nước mắm) hỗ trợ người bán hàng rong, người khuyết tật và một số hoàn cảnh khó khăn khác trên địa bàn TP.Hội An. Gia đình ông Phạm Bảy, người con xa quê hiện sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Cửa Đại trao 100 suất quà hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Câu lạc bộ Hoa phong lan Hội An trao hơn 100 suất quà hỗ trợ người bán vé số dạo trên địa bàn, mỗi suất trị giá 250 nghìn đồng. Công nhân Công ty CP Gỗ Cẩm Hà trao 5 tạ gạo hỗ trợ công nhân lao động gặp khó khăn của TP.Hội An.