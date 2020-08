Hội An xử phạt 39 trường hợp vi phạm phòng chống dịch

(QNO) - Tin từ Công an TP.Hội An, đơn vị đã xử lý 39 trường hợp không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với tổng số tiền phạt hơn 21 triệu đồng.

Một trường hợp trốn khỏi khu phong tỏa An Hội (phường Minh An) bị xử phạt 3,5 triệu đồng. Ảnh: H.S

Cụ thể, phạt hành chính 18 trường hợp không khai báo tạm trú với số tiền 9,9 triệu đồng; 19 trường hợp không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 3,7 triệu đồng; 1 trường hợp trốn khỏi khu vực phong tỏa khối phố An Hội (phường Minh An) 3,5 triệu đồng; 1 trường hợp kinh doanh không đảm bảo quy định về phòng chống dịch (phường Minh An) 5 triệu đồng.

Đến nay, trên địa bàn TP.Hội An có 633 người từ địa phương khác tạm trú, trong đó có 286 người về từ TP.Đà Nẵng.