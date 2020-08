Hội An xử phạt hơn 90 triệu đồng các vi phạm phòng chống Covid-19

(QNO) - Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Hội An, hơn 1 tháng qua Công an thành phố xử lý 106 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 với tổng mức tiền phạt hơn 90 triệu đồng.

Khai báo y tế trước khi vào TP.Hội An. Ảnh: H.S

Các lỗi vi phạm chủ yếu gồm: không chấp hành đeo khẩu trang nơi công cộng, kinh doanh không đảm bảo quy định phòng chống dịch, trốn khỏi khu vực phong tỏa, đi khỏi nơi cách ly tại nhà, không tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trong vùng có dịch...

Công an TP.Hội An đã kiểm soát hơn 70 nghìn phương tiện giao thông các loại với gần 50 nghìn người khai báo y tế, lộ trình di chuyển; không cho 5.242 trường hợp đến từ TP.Đà Nẵng hoặc một số địa phương lân cận vào Hội An vì không có lý do cần thiết.

Hiện nay trên địa bàn Hội An có 647 người từ địa phương khác tạm trú, trong đó 316 người đến từ Đà Nẵng.