Hội LHPN Duy Xuyên trao 170 suất quà cho hội viên khó khăn

(QNO) - Ngày 19.8, Hội LHPN huyện Duy Xuyên tiếp nhận và trao tặng 170 suất quà cho hội viên gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 ở tất cả 14 xã, thị trấn.

Ngày 19.8, lãnh đạo Hội LHPN huyện Duy Xuyên tặng quà hội viên khó khăn ở thị trấn Nam Phước. Ảnh: T.P

Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, nước mắm, khẩu trang… với tổng trị giá 51 triệu đồng, do Hội LHPN tỉnh hỗ trợ từ nguồn vận động an sinh xã hội trong hội viên phụ nữ giai đoạn 2018 - 2020. Cũng vào thời gian này, Hội LHPN huyện Duy Xuyên tiếp nhận 300 quai đeo khẩu trang bảo vệ vành tai do Hội LHPN huyện Đắc Song (tỉnh Đắc Nông) trao tặng.

Được biết, đến nay các cấp hội phụ nữ từ huyện đến cơ sở ở Duy Xuyên đã vận động được hơn 78.000 khẩu trang, 750 bình nước sát khuẩn, 3.575 mũ chống giọt bắn, 336 thùng nước suối, 6.900 găng tay y tế, 333 bộ đồ bảo hộ cùng 3.000 suất cơm, 800 suất quà… trao tặng các lực lượng trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 và gia đình hội viên phụ nữ gặp khó khăn với tổng trị giá gần 800 triệu đồng.