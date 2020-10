Hôm nay 29.10, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả bão số 9

(QNO) - Sáng nay 29.10, các địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 9.

Người dân Phú Ninh thu dọn cây cối ngã đổ. Ảnh: VINH ANH

Với sự cố gắng của các địa phương, tuyến đường Tam Kỳ - Phú Ninh sáng nay đã thông tuyến. Dọc đường ghi nhận khung cảnh tan hoang, cây cối ngã đổ hàng loạt. Tại nhiều đoạn, cây cối đè lên dây cáp viễn thông, các lực lượng chức năng đang nỗ lực dọn dẹp.

Ngoài nhà cửa bị tốc mái, thiệt hại nặng nhất đối với người dân Phú Ninh là các vườn keo. Nhiều vườn keo 2 - 3 năm tuổi đã bị bão quật ngã. Một số người dân đang liên hệ tư thương để bán, được chừng nào hay chừng đó.

Một cây xanh ngã đổ trước Trung tâm VH-TT&TT-TH huyện Phú Ninh. Ảnh: VINH ANH

Công tác khắc phục hậu quả bão số 9 được thực hiện khẩn trương. Tại các trụ sở hành chính, bệnh viện, trường học…, cán bộ, người lao động các đơn vị tập trung dọn dẹp khuôn viên, vệ sinh nơi làm việc.

Khung cảnh tan hoang tại khu vực chợ Phú Thịnh (thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh). Nhiều ki ốt xung quanh chợ bị tốc mái, đổ sập. Ảnh: VINH ANH

Cây cối ngã đè lên đường dây cáp viễn thông. Ảnh: VINH ANH

Nhiều diện tích keo nguyên liệu của người dân Phú Ninh bị ngã đổ. Ảnh: VINH ANH

Tuyến Tam Kỳ - Phú Ninh thông tuyến trong sáng nay. Ảnh: VINH ANH

Công tác khắc phục hậu quả tại TP.Tam Kỳ cũng được thực hiện khẩn trương. TRONG ẢNH: Một cây xà cừ bật gốc trên đường Hùng Vương. Ảnh: VINH ANH

Công nhân thu dọn cây cối ngã đổ tại Tam Kỳ. Ảnh: VINH ANH

* Tại Nông Sơn, theo thống kê ban đầu, mưa bão làm 5 ngôi nhà sập hoàn toàn, 40 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 225 ngôi nhà bị tốc mái một phần. Ngoài ra ngã đổ hơn 40ha keo, 25ha cây ăn quả, 15 trụ điện và hàng trăm cây xanh ven đường gây ách tắc giao thông.

Nhiều trụ điện ngã đổ ở Nông Sơn. Ảnh: MINH THÔNG

Ông Trần Thiện Thắng - Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nông Sơn cho biết, ngay sau bão đi qua, UBND huyện đã chỉ đạo các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, giúp nhân dân sửa chữa nhà cửa, tổ chức dọn vệ sinh môi trường, đường giao thông.

Ngoài ra, tổ chức thăm hỏi, động viên những hộ bị thiệt hại nặng. Chỉ đạo ngành điện năng khẩn trương khắc phục nhanh các đường dây điện, trạm biến áp để cung cấp điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

* Tại Hội An, các lực lượng chức năng và người dân thành phố vẫn đang khẩn trương dọn dẹp, khắc phục hậu quả của cơn bão số 9. Thống kê sơ bộ ban đầu, bão số 9 khiến 3 nhà tốc mái hoàn toàn, 3 tàu bị chìm, tốc mái 7 trường học.

Ông Võ Duy Trung - Trưởng phòng Quản lý Khu phố cổ (Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An) thông tin, bão số 9 khiến cây cối trong khu vực phố cổ gãy đổ, bật gốc khá nhiều, tuy nhiên khá may mắn là không gây hư hại các di tích và nhà dân tại đây, kể cả các di tích bị xuống cấp.

Công nhân môi trường đang khẩn trương thu gọn cây cối gãy đổ tại Hội An. Ảnh: Q.T

Đến giờ cuối giờ sáng nay, 70% số tuyến đường TP.Hội An đã được cấp điện trở lại sau nhiều giờ Điện lực Hội An khẩn trương khắc phục, kiểm tra an toàn lưới điện. Ngành điện thành phố cũng đang cố gắng cấp điện sớm nhất có thể ở những nơi còn lại trong thành phố và một phần khu vực phía đông thị xã Điện Bàn.

Túc trực thông rác ở khu vực cầu An Hội. Ảnh: Q.T

Ông Lê Đình Tường - Phó Trưởng phòng Kinh tế Hội An cho biết, hiện nay lũ ở Hội An đang dao động ở mức báo động 3.

Lũ ở Hội An đang dao động ở mức báo động 3 nên nhiều tuyến phố ven sông Hoài đã ngập sâu phải di chuyển bằng thuyền. Ảnh: Q.T

Thành phố liên tục phát thông báo cho người dân từ chiều hôm qua nên cơ bản chưa gây tác động lớn đến cộng đồng ngoại trừ nhiều tuyến đường trũng thấp ven sông Hoài bị ngập nặng.