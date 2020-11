Hơn 1.400 suất quà tặng người dân vùng lũ

(QNO) - Ngày 22 và 23.11, Hội Từ thiện Quảng Nam đón đoàn tăng ni, phật tử chùa Đức Hòa (tỉnh Bình Dương) đến thăm, trao 500 suất quà cho người dân bị thiệt hại do bão lụt ở huyện Nam Trà My và Bắc Trà My.

Các đoàn từ thiện phối hợp Hội Từ thiện Quảng Nam tặng quà người dân vùng lũ. Ảnh: HỒNG PHÚC

Trong đó, đoàn phối hợp với Phòng Dân tộc huyện Bắc Trà My tặng người dân trên địa bàn 200 suất; tặng người dân xã Trà Vinh (Nam Trà My) 300 suất. Mỗi suất quà trị giá 800 nghìn đồng, gồm nhu yếu phẩm và 500 nghìn đồng tiền mặt. Tổng cộng đợt trao quà trị giá 400 triệu đồng.



* Hội Từ thiện tỉnh cũng phối hợp đoàn thiện nguyện An Vui (TP.Hồ Chí Minh) đến thăm và tặng 575 suất quà cho người dân xã Trà Leng (Nam Trà My), trị giá 550 nghìn đồng/suất.

Đoàn tăng ni, phật tử chùa Đức Hòa và đoàn từ thiện An Vui cũng đến thăm viếng, chia sẻ với các gia đình bị mất nhà, mất người thân, mỗi trường hợp 1 - 10 triệu đồng. Tổng cộng quà và tiền mặt 2 đoàn hỗ trợ người dân Nam Trà My trị giá hơn 600 triệu đồng.

* Trước đó, ngày 20.11 Hội Từ thiện Quảng Nam đón các chư ni, phật tử chùa Hải Quảng (tỉnh Bình Định) đến thăm và tặng quà 150 hộ ở thôn 1 xã Trà Vân và tặng 200 suất quà cho học sinh Trường THCS Trà Vân (Nam Trà My).

Quà tặng 150 gia đình gồm mùng, áo ấm, nhu yếu phẩm và 200 nghìn đồng tiền mặt; 14 suất dành cho học sinh vượt khó học giỏi, gồm đồ dùng học tập, áo ấm, trị giá 700 nghìn đồng/suất;186 suất dành cho các học sinh còn lại trị giá 150 nghìn đồng/suất. Ngoài ra, đoàn còn hỗ trợ 3 gia đình có người tử vong, mỗi gia đình 1 triệu đồng. Tổng cộng đợt trao quà 100 triệu đồng.