Hơn 600 suất quà hỗ trợ người dân khó khăn tại Hội An

(QNO) - Sáng nay 2.9, Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng phối hợp ca sĩ Ánh Tuyết và một số nhà hảo tâm tại TP.Hội An, TP.Đà Nẵng phát hơn 600 suất quà hỗ trợ người dân Hội An gặp khó khăn do dịch Covid-19.

Nhóm thiện nguyện Tươi sáng phối hợp ca sĩ Ánh Tuyết và nhà hảo tâm tổ chức trao quà cho người dân. Ảnh: T.Q

Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm thiết yếu khác với trị giá 220 nghìn đồng, tổng giá trị đợt trao quà hơn 130 triệu đồng. Đây là hoạt động được Nhóm thiện nguyện Tươi Sáng cùng một số nhà hảo tâm tổ chức thường xuyên.

Mỗi suất quà gồm gạo, mì tôm và nhu yếu phẩm. Ảnh: T.Q

Các trường hợp nhận quà được xác minh gia cảnh và phát thẻ để đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng. Ban tổ chức cũng linh động hỗ trợ một số trường hợp phát sinh không có trong danh sách.