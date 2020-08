Hơn 612 triệu đồng hỗ trợ Quế Sơn phòng chống dịch Covid-19

(QNO) - Sáng nay 7.8, ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chủ tịch UBND huyện Quế Sơn cho biết, thông qua chính quyền, mặt trận, các hội đoàn thể ở huyện và 13 xã, thị trấn, những ngày qua các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã hỗ trợ địa phương hơn 612 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Trong đó, cấp huyện vận động được 252 triệu đồng và cấp xã hơn 360 triệu đồng.

Mặt trận huyện Quế Sơn trao nguồn hỗ trợ của Cảng Đà Nẵng cho lực lượng y tế và người bệnh tại Trung tâm Y tế huyện. Ảnh: S.T

Theo ông Nguyễn Văn Thắng, ngoài số tiền vừa nêu, các mạnh thường quân còn hỗ trợ một số loại vật tư y tế cùng nhiều nhu yếu phẩm cần thiết như nước suối, mỳ tôm, nước mắm, rau củ quả... cho các khu cách ly tập trung, chốt kiểm soát dịch bệnh, Trung tâm Y tế Quế Sơn và các đội phòng chống dịch cấp xã.

* Lãnh đạo Phòng Tham mưu và Phòng Hậu cần Công an tỉnh vừa thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh đến động viên, tặng quà tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 ở Hiệp Đức và Phước Sơn.

Đoàn công tác Công an tỉnh tặng quà cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát. Ảnh: Q.H

Các phần quà gồm nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế phục vụ phòng chống dịch. Lãnh đạo Phòng Tham mưu đã chuyển lời động viên của Giám đốc Công an tỉnh đến cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hiệp Đức và Phước Sơn, cùng các lực lượng chức năng khác đang ngày đêm túc trực kiểm soát dịch. Công an tỉnh cũng đề nghị mỗi cán bộ chiến sĩ chú ý bảo vệ sức khỏe trong quá trình tiếp xúc, làm nhiệm vụ.