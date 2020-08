Những phần cơm được đóng hộp cẩn thận gửi đến các y bác sĩ, từ đội ngũ nhân viên khách sạn cho đến khách lưu trú. Hộp cơm yêu thương là cách mà TUI Blue Nam Hội An thực hiện để cùng chung tay chống dịch...

Cùng nhau thực hiện các suất cơm chia sẻ đến đội ngũ y tế. Ảnh: X.A

Sẽ có 10 nghìn suất ăn như thế được gửi đến các cơ sở y tế tại Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Tam Kỳ. Đây là hoạt động nằm trong chương trình ủng hộ 10 nghìn suất ăn cho đội ngũ y tế phòng chống dịch Covid-19 do Tập đoàn Thiên Minh và TUI Blue thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh triển khai thực hiện.

Ông Dieter Schenk - Giám đốc điều hành TUI Blue Nam Hội An (Tam Tiến, Núi Thành) cho biết, khi khởi đầu chương trình 10 nghìn suất ăn dành cho đội ngũ y tế của Quảng Nam, ông nhận được sự hưởng ứng rất nhiệt thành từ đội ngũ nhân viên và đoàn khách đang lưu trú tại khách sạn.

"Trong số nhân viên của chúng tôi, nhiều người có người thân đang làm việc tại các bệnh viện, cơ sở y tế. Họ hiểu những khó khăn mà đội ngũ này đang trải qua để góp sức phòng chống dịch bệnh Covid-19" - ông Dieter Schenk nói.

TUI Blue Nam Hội An hiện chỉ có 50 khách lưu trú là những chuyên gia của Khu Công nghiệp Chu Lai, đa số là người nước ngoài. Khi khách sạn kêu gọi hoạt động thiện nguyện cùng hỗ trợ "tuyến đầu chống dịch", những người này đã bắt tay ngay vào ủng hộ. Chị Ellina Pavlova (người Nga) cho biết, chị ở khách sạn hơn 2 tuần nay, công việc của chị còn ở đây thêm 6 tháng nữa.

"Dù đang trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng khách sạn phục vụ chúng tôi rất chu đáo. Khi biết thông tin về chương trình 10 nghìn suất ăn, tôi muốn cùng tham gia. Bởi sẻ chia sẽ khiến cuộc sống này tốt đẹp hơn" - Ellina nói.

Các suất ăn với trị giá như một bữa ăn tại nhà hàng 5 sao cùng nguyên vật liệu hoàn toàn organic từ các vườn và đối tác cung cấp của khách sạn, do chính đầu bếp của khách sạn thực hiện. Ngoài khách lưu trú cùng góp tay, đội ngũ nhân viên của TUI Blue sẽ thay phiên nhau đảm trách các công việc chuẩn bị cho bữa ăn.

Theo kế hoạch, từ 18 - 25.8, mỗi ngày TUI Blue Nam Hội An sẽ đảm nhận thực hiện 300 suất ăn gửi đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (đóng tại Núi Thành), 50 suất cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam và 20 suất cho Trung tâm Y tế 115. Sau đó, Nhà hàng Spice Việt Nam (Hội An) triển khai thực hiện các suất ăn còn lại trong chương trình gửi tặng đến lực lượng phòng chống dịch ở Hội An, Điện Bàn, Đại Lộc…

Ông Lương Đình Hải - Giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 Quảng Nam chia sẻ, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19, đơn vị duy trì lực lượng cán bộ, nhân viên trực 24/24h. Trung bình mỗi nhóm khoảng 20 người trực từ 7 giờ sáng hôm nay đến 7 giờ sáng hôm sau. Những ngày chống dịch, đội xe gồm 6 chiếc của đơn vị hoạt động liên tục, trong đó có 1 xe được bố trí riêng để phục vụ chở bệnh nhân Covid-19 khi Sở Y tế yêu cầu.

Đón nhận những suất cơm đầu tiên do TUI Blue Nam Hội An hỗ trợ, ông Hải chia sẻ: "Ở đơn vị, bình thường anh em tự nấu ăn, nhưng những ngày dịch, công việc bận rộn rất ít có thời gian tự phục vụ. Nhiều lúc phải tự mua ngoài hoặc ăn tạm thứ gì rồi vào việc luôn. Chính vì vậy, những suất ăn phía đơn vị hỗ trợ đã động viên cán bộ, nhân viên chúng tôi tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong lúc dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp".