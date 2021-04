Huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp

(QNO) - Ngày 17 và 18.4, Sở Công Thương phối hợp Trường Đại học Mỏ địa chất mở lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) cho 50 học viên là cán bộ, công nhân viên các doanh nghiệp có sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh.

Lớp huấn luyện nhằm giúp học viên cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng an toàn trong toàn bộ quá trình hoạt động liên quan đến sử dụng VLNCN. Cụ thể như: an toàn trong quá trình bảo quản, bốc dỡ VLNCN; những yêu cầu, quy định an toàn trong quá trình sử dụng VLNCN; biện pháp an toàn và quy trình thi công nạp mìn, các nội dung cần thiết để lập phương án nổ mìn...

Kết thúc lớp huấn luyện, học viên được kiểm tra sát hạch kiến thức và cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn về VLNCN theo đúng quy định.