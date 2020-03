[Infographic] - Cập nhật tình hình dịch Covid-19 tại Quảng Nam ngày 26.3.2020

(QNO) - Hôm nay 26.3, Việt Nam ghi nhận thêm 12 ca mắc Covi-19 mới, nâng tổng số ca lên 153. Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt nhiều biện pháp mạnh nhằm hạn chế lây lan và và kiểm soát nguồn bệnh.



Quảng Nam không ghi nhận ca mắc mới, các biện pháp mạnh về phòng chống Covid-19 đang tiếp tục được triển khai tiếp tục triển khai. Theo đó, đã nắm thông tin về trường hợp nữ 20 tuổi, quốc tịch Đan Mạch dương tính với Covid-19 có liên quan đến Quảng Nam. Bệnh nhân đi du lịch, từng

đăng ký lưu trú tại các tỉnh Hà Giang, Hà Nội, Huế, Quảng Nam (Hội An).

Lịch trình của bệnh nhân này cụ thể như sau:

- Từ Đan Mạch quá cảnh tại Doha - Qatar trên chuyến QR0976, số ghế 037J đến Hà Nội ngày 8.3.2020. Khi đến Hà Nội bệnh nhân ở khách sạn Babylon Garden số 53 Hàng Chiếu, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm từ ngày 9.3-12.3.2020.



- Sau đó đặt tour tại khách sạn Babylon đi Hà Giang từ 12 đến 15.3 (cùng 11 người khác), đến Hà Giang bệnh nhân ở khách sạn Jasmine Hotel (xã Phương Thiện, Hà Giang). Sau khi đi Hà Giang về Hà Nội bệnh nhân ở khách sạn Kingly Hotel, số 8 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm đêm 15 và 16.3. Sau đó đi đi tour bằng xe bus giường nằm từ khách sạn Kingly Hotel, số 8 Lý Thái Tổ vào Huế. Đến Huế ngày 17.3 ở khách sạn Sunshine 3, số 10 Võ Thị Sáu - phố Hội, thành phố Huế. Ở Huế từ 17-19.3. Bệnh nhân vào Hội An, ở khách sạn Backpacker (250 Cửa Đại, Hội An) từ ngày 19-23.3.2020. Ngày 23.3.2020 bệnh nhân bay chuyến VJ530, ghế 19E từ Đà Nẵng đi Hà Nội lúc 7 giờ 30 phút.

- Tại Hà Nội bệnh nhân tiếp tục ở khách sạn Kingly Hotel, số 8 Lý Thái Tổ. Đến sáng 24.3 ăn sáng ở cửa hàng Mc - Donald số 2 Hàng Bài, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm. Sau đó bắt taxi trên đường (không rõ hãng, số xe) đến viện Nhi Trung ương cổng 80 Chùa Láng làm xét nghiệm chẩn đoán Covid 19, bệnh nhân đi bộ vào trung tâm các bệnh nhiệt đới làm xét nghiệm. Bệnh nhân ngồi chờ kết quả ở siêu thị Circle K số 73 Chùa Láng khoảng 4 giờ.

Tại Quảng Nam, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh Quảng Nam phối hợp với TP.Hội An giám sát, lấy mẫu và đưa đi cách ly tập trung 41 người tiếp xúc gần du khách này tại Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An (10 người Việt Nam) và Nhà khách Phân hiệu Trường Cán bộ Hội Nông dân (31 người nước ngoài). Đồng thời, đang tiếp tục xác minh lịch trình của du khách này tại Hội An để xử lý.

* Cùng ngày, Sở Y tế đang giám sát chặt chẽ một trường hợp là nam giới 30 tuổi ở xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, nhập cảnh ngày 15.3 trên chuyến bay FU901. Hiện trường hợp này đang được cách ly tại trung tâm y tế huyện. Đồng thời, cách ly tại nhà 25 người dự tiệc chung với trường hợp này.