Kè khẩn cấp bờ biển Cửa Đại (clip)

(QNO) - Chiều nay 19.10, gần 100 chiến sĩ công an, quân đội, biên phòng và lực lượng dân quân tự vệ ở Hội An khẩn trương gia cố, kè chắn sóng chống sạt lở tại một số vị trí xung yếu dọc bãi biển Cửa Đại.

Khẩn trương gia cố bờ biển Cửa Đại. Ảnh: V.L

Hàng trăm bao cát nhỏ được bộ đội vận chuyển đến gia cố những điểm sạt lở dọc khu vực nhà hàng thuộc khối phố Phước Tân (phường Cửa Đại), tuy nhiên xem ra cũng như “muối bỏ biển”.

Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An khẳng định, thành phố sẽ triển khai mọi biện pháp có thể, cố gắng hết sức cứu bờ biển, đặc biệt tại những khu vực công cộng và điểm xung yếu sạt lở cao nhằm hạn chế thấp nhất sạt lở trong thời gian tới.

Riêng khu vực các nhà hàng phía bắc bãi tắm Cửa Đại, thành phố chỉ hỗ trợ bao, cát, nhân công; còn các doanh nghiệp tự huy động lực lượng thực hiện việc gia cố, bảo vệ bờ biển khu vực nhà hàng.

Vận chuyển bao cát thực hiện kè chắn sóng. Ảnh: V.L

Sau những đợt áp thấp, mưa lớn vừa qua, tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại diễn ra rất nghiêm trọng với tốc độ nhanh và phạm vi khá rộng. Một số vị trí như khách sạn Tropical, Công viên 4 mùa (khu vực vườn tượng), sau lưng UBND phường Cẩm An, khu vực các nhà hàng khối Phước Tân… sóng biển đã ăn sâu vào đất liền hàng chục mét, đe dọa trực tiếp các công trình kiến trúc, nhà cửa.

Khẩn trương kè chắn bảo vệ bờ biển trước diễn biến phức tạp của thời tiết. Ảnh: V.L

Sáng nay 19.10, UBND TP.Hội An đã triệu tập cuộc họp khẩn, thống nhất thành lập ban chỉ huy xử lý khẩn cấp tình trạng sạt lở bờ biển, do ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An làm trưởng ban. Đồng thời giao Ban quản lý dự án và quỹ đất thành phố khẩn trương xây dựng phương án thi công giữ bờ, hạn chế thấp nhất xói lở trong những ngày tới.

Cuộc họp cũng thống nhất giải pháp thi công khẩn cấp kè mềm. Tiến hành trải vải địa, bạt và sử dụng túi loại 2 tấn vô cát để tạo kè có độ nghiêng hợp lý nhằm phát huy hiệu quả chắn sóng, phía trong có thể chèn thêm bao cát nhỏ để giữ cát. Cố gắng đến ngày 24.10 sẽ hoàn thành công việc, trước khi một cơn bão được dự báo sẽ hình thành và đổ bộ vào đất liền.

Khuôn viên nhà hàng Biển Gọi sạt lở rất nghiêm trọng. Ảnh: V.L

Việc gia cố cũng chỉ mang tính khẩn cấp, tạm thời hạn chế thấp nhất sạt lở. Ảnh: V.L

Bờ biển Cửa Đại khó thể chống chọi trước sóng biển. Ảnh: V.L

Khu vực Công viên 4 mùa tan hoang do sạt lở. Ảnh: V.L

May bao tải để vô cát kè mềm khu vực Công viên 4 mùa. Ảnh: V.L

Kè cứng vẫn không trụ vững trước sóng biển. Ảnh: V.L

Gia cố bao cát bên ngoài tường chắn khu vực khách sạn Palm Garden. Ảnh: V.L

Clip gia cố bờ biển Cửa Đại: