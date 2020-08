(QNO) - UBND TP.Hội An vừa có thông báo kết thúc phong tỏa tạm thời một phần khối phố An Hội (phường Minh An) và thực hiện khoanh vùng cách ly tạm thời một phần tuyến đường Ngô Quyền (khối phố An Hội) từ 0 giờ ngày 21.8.

Dỡ bỏ phong tỏa một phần khối phố An Hội từ ngày mai 21.8. Ảnh: Q.T

UBND TP.Hội An giao UBND phường Minh An, tổ giám sát và tuyên truyền phòng chống Covid-19 tại cộng đồng tại khối phố An Hội chịu trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giám sát; người dân tại khu vực trên tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về cách ly xã hội.

Khu vực tiếp tục khoanh vùng cách ly tạm thời là đường Ngô Quyền giới hạn từ khu ẩm thực đến hết kiệt 42 Ngô Quyền với 34 hộ dân, 170 nhân khẩu. Thời gian thực hiện trong vòng 7 ngày.