Khả năng xuất hiện đợt lũ trên các sông

(QNO) - Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 6 giờ qua (3 - 9 giờ ngày 10.11), trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to như Tam Trà 143mm, Xuân Bình 113mm, Núi Thành 52mm, Kỳ Phú 82mm, Trà Kót 112mm, Trà My 53mm, Trà Dơn 54mm, Trà Giáp 74mm.

Dự báo từ nay đến ngày 12.11, các địa phương trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 300mm, có nơi hơn 400mm. Các sông có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia có khả năng ở mức báo động II đến báo động III, trên sông Thu Bồn ở mức báo động II đến báo động III, trên sông Tam Kỳ ở mức báo động I đến báo động II.

Nguy cơ đặc biệt cao xảy ra lũ quét các sông suối miền núi, sạt lở núi, sạt lở đất ở sườn dốc, ven sông suối vùng núi các huyện Núi Thành, Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn, Tiên Phước. Các địa phương Nam Giang, Đông Giang, Tây Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn cũng có khả năng xảy ra lũ quét, sạt lở.

Mưa lớn cũng gây nguy cơ xảy ra sạt lở bờ sông, bờ biển các địa phương ven biển, nhất là khu vực Cửa Đại (TP.Hội An), Cửa Lở (huyện Núi Thành); ngập lụt, ngập úng cục bộ lại tại các đô thị là vùng trũng thấp ở hạ lưu các sông.