Khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định việc dạy học

(QNO) - Sau 3 đợt lũ liên tiếp từ ngày 7 - 12.10, các trường học vùng "rốn lũ" Đại Lộc, Nông Sơn nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm tổ chức dạy học trở lại.

Bộ đội hỗ trợ dọn vệ sinh trường học tại Đại Lộc. Ảnh: H.L

Vệ sinh trường lớp sau lũ

Ngày 12 & 13.10, hàng loạt trường ở 3 cấp tiểu học (TH), THCS và THPT trên địa bàn huyện Đại Lộc hoàn thành khắc phục môi trường sau lũ. Sáng 13.10, phần lớn trường ở trung tâm huyện và vùng cao lụt tổ chức dạy học trở lại.

Ở cấp học mầm non, một số trường vùng trung tâm cũng nỗ lực khắc phục môi trường nhanh nhất, sớm nhất để đón trẻ. Nhưng đối với một số trường học ở vùng trũng thấp như Đại An, Đại Hòa, việc khắc phục hậu quả sau lũ rất vất vả do bị ngập sâu, lượng bùn non, đất đá đổ về dày đặc.

Hai ngày qua, lực lượng đoàn viên thanh niên huyện Đại Lộc và các xã, thị trấn cùng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc, Trung đoàn Bộ binh 885 đã vào cuộc giúp các Trường Mầm non Đại An, Đại Hòa... dọn dẹp vệ sinh.

Một số trường học ngổn ngang gian khó sau lũ. Ảnh: H.L

Thiếu tá Hoàng Ngọc Huân - Trợ lý Tuyên huấn Ban Chỉ huy Quân sự huyện Đại Lộc chia sẻ: "Khối lượng công việc khắc phục hậu quả sau lũ rất lớn, bởi phần lớn trường đều ngập nặng. Cán bộ chiến sĩ luôn nhiệt tình, hăng hái làm nhiệm vụ nhằm giúp cô trò các trường mầm non, mẫu giáo sớm ổn định việc dạy và học. Chúng tôi cũng dọn vệ sinh một số điểm chốt giao thông, công viên, đền tưởng niệm để đảm bảo môi trường xanh - sạch sau lũ".

Hàng chục đoàn viên thanh niên xã Đại Nghĩa cũng kịp có mặt tại Trường TH Đoàn Nghiêng với cuốc xẻng, xe rùa để vận chuyển bùn non, rác thải; dội rửa trường lớp, bàn ghế rồi lau khô thoáng để đón học sinh trở lại vào ngày 14.10.

Chị Mai Thị Mỹ Nhung - Bí thư Đoàn xã Đại Nghĩa chia sẻ: "Điểm trường này ngập rất sâu nên lượng bùn non lớn, phải huy động thầy cô và đoàn viên thanh niên mới làm xuể. Ai nấy cố gắng hết mình để trường sớm đón học sinh trở lại và chúng tôi cũng thấy rất vui khi đóng góp chút công sức vì cô trò thân yêu".

Sớm ổn định dạy học

Ông Lương Đức Hiền - quyền Trưởng phòng GD-ĐT huyện Đại Lộc cho hay, tùy theo tình hình mỗi địa phương, Phòng GD-ĐT sẽ chủ động chỉ đạo cho sớm dạy học trở lại hay không. Trường nào sớm ổn định, khắc phục vệ sinh môi trường và nằm ở vùng an toàn thì được tổ chức dạy học trở lại sớm.

Theo ông Hiền, ngày 13.10 hơn 2/3 trong tổng số 58 trường ở 3 cấp học (3 trường tư thục) đã tổ chức dạy học lại ổn định. Riêng các trường ở xã Đại Lãnh, do thuộc vùng trũng, nhiều nơi còn ngập sâu nên phòng chỉ đạo chưa tổ chức lại việc dạy học mà chờ nước rút hết nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh.

"Qua 3 đợt lũ, hệ thống các trường học ở Đại Lộc đều bị ngập sâu nhưng thiệt hại không nhiều. Chỉ có Trường THCS Phù Đổng (xã Đại Hồng), sạt lở núi khiến 100m3 đất đá tràn vào sân trường" - ông Hiền nói.

Đoàn xã Đại Nghĩa dọn vệ sinh Trường TH Đoàn Nghiêng. Ảnh: H.L

Tại Nông Sơn có 14 trường học ở 3 cấp mầm mon, tiểu học, THCS và 1 trường THPT. Theo ông Uông Văn Hải - Phó Trưởng phòng GD-ĐT huyện, ngay sau khi lũ rút, phần lớn trường học nhanh chóng khắc phục môi trường, tổ chức dạy học lại vào sáng 13.10.

Hai điểm trường ở thôn Thạch Bích và Tứ Trung (xã Quế Lâm) thuộc Trường TH & THCS Nguyễn Văn Trỗi chưa tổ chức dạy học được vì học sinh phải qua đò; điểm trường Tứ Trung còn phải khắc phục sạt lở. Chỉ duy nhất điểm trường Phước Hội thuộc trường này tổ chức dạy từ sáng 13.10.

"Nhìn chung lũ lụt chưa ảnh hưởng nặng tới các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, hiện Trường THCS Phan Châu Trinh nằm sát sông Thu Bồn cũng bị sạt lở một số điểm, ảnh hưởng tới công trình nhà vệ sinh và tường rào. Trước đây khuôn viên trường rất rộng nhưng qua nhiều đợt lũ thì sạt lở, thu hẹp dần" - ông Hải chia sẻ.