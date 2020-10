Khẩn trương cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp ở Nam Trà My, Phước Sơn

(QNO) - Ngày 29.10, UBND tỉnh ban hành Công văn 6336/UBND-KTN đề nghị khẩn trương triển khai công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp do sạt lở đất tại các huyện Nam Trà My, Phước Sơn.

Hiện trường vụ sạt lở tại xã Trà Leng, Nam Trà My. Ảnh: Đ.Q.N

Theo báo cáo của các địa phương, bão số 9 (Molave) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản của nhân dân trên địa bàn tỉnh, làm nhiều người chết, mất tích và bị thương.



Đặc biệt, bão số 9 gây ra các vụ sạt lở đất nghiêm trọng và vùi lấp nhiều người tại thôn 1 xã Trà Leng, thôn 1 xã Trà Vân (Nam Trà My), thôn 6 xã Phước Lộc (Phước Sơn) vào tối 28.10, đến nay vẫn còn nhiều người bị vùi lấp chưa được tìm thấy.

Để khẩn trương triển khai thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn nhằm sớm tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn và thủ trưởng các sở, ban ngành liên quan khẩn trương phối hợp triển khai công tác tìm kiếm tại hiện trường.

Thành lập Sở chỉ huy tiền phương và Ban chỉ huy hiện trường để chỉ đạo triển khai công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân bị vùi lấp, mất tích. Xây dựng ngay các phương án tiếp cận hiện trường (đường thủy, đường bộ), các phương án phải có trinh sát, người dẫn đường am hiểu địa hình để tìm ra các tuyến đường tối ưu nhất, sớm tiếp cận được hiện trường với tinh thần gấp rút, chạy đua với thời gian, tranh thủ lúc thời tiết đang thuận lợi.

Huy động toàn bộ lực lượng hiện có của các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Phước Sơn (gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, các ban ngành liên quan) phối hợp với lực lượng các đơn vị quân đội thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các lực lượng của Sở Giao thông vận tải, các sở, ban ngành liên quan của tỉnh khẩn trương khai thông, mở đường để các lực lượng, phương tiện sớm tiếp cận các khu vực bị sạt lở, triển khai ngay công tác tìm kiếm, cứu hộ các nạn nhân bị vùi lấp, mất tích. Các lực lượng tham gia cứu hộ cứu nạn phải tuân thủ sự chỉ đạo của Sở chỉ huy tiền phương và Ban chỉ huy hiện trường, đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình tìm kiếm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng được huy động chuẩn bị đầy đủ, kịp thời các phương tiện, thiết bị, nhiên vật liệu cần thiết để phục vụ công tác tìm kiếm; đảm bảo nhân lực để phục vụ công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn được diễn ra liên tục.

Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bố trí lực lượng quân y, y bác sĩ cấp cứu tại hiện trường để ứng phó với các sự cố có thể xảy ra và theo dõi sức khỏe cho các lực lượng tham gia cứu hộ.

UBND các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn huy động các lực lượng tại chỗ để phục vụ công tác hậu cần cho lực lượng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời các gia đình có nạn nhân bị vùi lấp, mất tích; tổ chức mai táng, hậu sự cho các nạn nhân bị tử nạn đảm bảo chu đáo, theo phong tục truyền thống của địa phương. Đối với các thi thể nạn nhân của huyện Nam Trà My sau khi tìm thấy (do đường sá cách trở không đưa về được địa phương), đề nghị UBND huyện Bắc Trà My hỗ trợ việc khâm liệm, mai táng.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và truyền thông, các nhà mạng (Vinaphone, MobiFone, Viettel...) thường xuyên kiểm tra đường truyền đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn được thuận lợi, nhanh chóng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tiếp nhận và phân phối kịp thời các nguồn cứu trợ đến các gia đình bị nạn và nhân dân bị ảnh hưởng do thiên tai thuộc đối tượng thụ hưởng trên địa bàn.