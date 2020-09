Khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó với bão số 5

AN BÌNH | 17/09/2020 11:27

(QNO) - Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Quảng Nam vừa có thông báo nhanh về công tác triển khai ứng phó với bão số 5 (Noul).

Tính đến trưa 17.9, mực nước trong 56 hồ chứa do địa phương quản lý đã cạn, các hồ đã tiến hành đóng cống để tích nước và thực hiện các công tác liên quan để đảm bảo an toàn hồ trong mùa mưa bão. Tình hình các hồ hiện nay, cơ bản đảm bảo an toàn.



Đối với 17 hồ chứa vừa và lớn do Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Quảng Nam quản lý, đến sáng nay, mực nước các hồ đều xấp xỉ mực nước chết. Có 4 hồ thấp hơn mực nước chết từ 0,3-2m (Thái Xuân, Nước Rôn, Cao Ngạn, Hương Mao); 7 hồ xấp xỉ mực nước chết từ 0,03-0,2m (Phú Ninh, Phước Hà, Đông Tiển, Phú Lộc, Việt An, Cây Thông, Trung Lộc); 6 hồ cao hơn mực nước chết từ 1,3-6m (Đá Vách, Thạch Bàn, Vĩnh Trinh, Khe Tân, Hố Giang, An Long).

Mực nước hiện tại tại các hồ chứa thủy điện lúc 7 giờ ngày 17.9: Sông Tranh (141,06m), A Vương (340,57m), Đăk Mi 4 (241,29m), Sông Bung 4 (205,53m), Sông Bung 2 (568,11m).

Tình hình thu hoạch vụ hè thu, hiện nay các loại cây trồng cơ bản thu hoạch xong. Một số diện tích chưa thu hoạch như lúa (4.163ha), cây trồng vụ đông (614,1ha).

Về nuôi trồng thủy sản, hiện có khoảng 4.000ha đang nuôi cá nước ngọt tại ao hồ nhỏ; khoảng 400 lồng nè nuôi cá tại lòng hồ thủy điện và các sông, hồ; 810ha nuôi trồng thủy sản ở vùng triều, nước mặn, lợ.

* Sáng nay 17.9, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức ngay các biện pháp ứng phó mưa bão. Trước 15 giờ chiều nay, tất cả Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thị xã, thành phố báo cáo ngắn gọn công tác sẵn sàng ứng phó cơn bão số 5. Đồng thời rà soát, sẵn sàng sẵn sàng phương án sơ tán dân cư khỏi các khu vực nguy hiểm khi có tình huống xấu do ảnh hưởng của bão. Các địa điểm lũ ống, lũ quét phải sơ tán dân gấp trước 15 giờ cùng ngày.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam báo cáo số lượng tàu đã vào bờ neo đậu an toàn, số tàu đang vào bờ, số tàu đã chạy tránh đường đi của bão, không vào bờ nhưng đã vào các khu neo đậu ở Trường Sa trước 12 giờ trưa nay.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh làm việc với các đơn vị thi công cảng cá, kè Hội An khẩn trương có phương án đảm bảo an toàn công trình trước 12 giờ trưa 17.9.

Công an tỉnh chỉ đạo Cảnh sát giao thông đường thủy yêu cầu tất cả tàu bè trên sông không di chuyển sau 12 trưa 17.9, neo đậu an toàn.