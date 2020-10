[KHẨN] - Từ 20 giờ tối nay 27.10, người dân không được ra khỏi nhà

(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây ra.

Các địa phương đang khẩn trương di dời người dân đến nơi an toàn. Ảnh: M.L

Công văn nêu rõ, theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, lúc 13 giờ ngày 27.10, vị trí tâm bão số 9 cách các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 438 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150-165km/h), giật cấp 17.

Để chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do bão Molave (bão số 9) gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Công điện số 09/CĐ-UBND (ngày 26.10.2020) của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ động ứng phó bão Molave và tình hình mưa lũ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo kiểm tra, rà soát, triển khai phương án bảo vệ trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị. Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công nhiệm vụ cụ thể (kể cả trực chỉ huy, xử lý tình huống) việc triển khai thực hiện Công điện số 09; tổ chức hiệp đồng với các lực lượng quân đội, công an… để thực hiện công tác phòng, chống thiên tai.

Các thành viên Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh tổ chức kiểm tra tình hình triển khai công tác ứng phó với thiên tai đã được phân công nhằm đảm bảo công tác ứng phó bão số 9 an toàn cao nhất cho người dân và lực lượng ứng cứu, khi bão đến tất cả phải tránh trú an toàn; đảm bảo an toàn cho nơi sơ tán dân đến, chỉ ra ngoài làm nhiệm vụ và ứng cứu khi có lệnh của người có thẩm quyền.

Hội An đã hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền. Ảnh: P.V

Tuyệt đối không để người ở lại trên các lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, trên tàu, thuyền neo đậu, trong các lán trại công trình đang xây dựng bắt đầu từ 18 giờ ngày 27.10. Yêu cầu người dân rời khỏi các khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, ngập lụt sâu, sơ tán dân khỏi ở các khu vực nguy hiểm tại các địa phương ven biển, cửa sông, hoàn thành trước 17 giờ ngày 27.10. Trường hợp không chấp hành thì tiến hành cưỡng chế và xử lý hình sự theo quy định.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập ngay các đoàn công tác kiểm tra công tác ứng phó với bão số 9 ở từng xã, phường, thị trấn.

Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà bắt đầu từ 20 giờ tối nay 27.10 cho đến khi có thông báo của Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ làm việc ngày 28.10 (trừ các bộ phận liên quan đến phòng, chống thiên tai). Các tổ chức, đơn vị khác chủ động quyết định cho cán bộ, người lao động nghỉ làm việc theo thẩm quyền.

Một người dân xã Tam Thanh (Tam Kỳ) thông tin trên loa cầm tay về tin bão số 9. Ảnh: THANH THẮNG

Tăng cường thời lượng, thường xuyên đưa tin về tình hình diễn biến của bão trên các phương tiện truyền thông đại chúng; phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, phòng tránh với bão, mưa lũ lớn và công tác chỉ huy ứng phó của các cấp chính quyền địa phương để Nhân dân biết, chủ động phòng tránh.

Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm rà soát, triển khai phương án bảo vệ trụ sở làm việc của HĐND tỉnh, UBND tỉnh.

Sở Tài nguyên - môi trường làm việc với các doanh nghiệp khai thác khoáng sản dừng ngay việc khai thác bắt đầu từ 16 giờ ngày 27.10 và đưa người ra khỏi khu vực khai thác, đảm bảo an toàn tính mạng cho công nhân.