Khen thưởng công tác in ấn phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII

(QNO) - Ngày 16.10, Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10 và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện các ấn phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi trao giấy khen Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam vì thành tích xuất sắc trong in ấn các ấn phẩm phục vụ đại hội. Ảnh: Đ.ĐẠO

Theo Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam, trong đợt cao điểm phục vụ đại hội, công ty đã thực hiện 36 ấn phẩm cho 15 cơ quan, đơn vị, địa phương với số lượng in là 46.672 bản. Đây là nỗ lực lớn của cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trong điều kiện sản xuất khó khăn do thời tiết không thuận lợi, số lượng ấn phẩm nhiều và thời gian gấp gáp.

Để kịp thời động viên người lao động, Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong in ấn các ấn phẩm phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII. Nhà báo Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam cũng đến trao giấy khen và quà động viên công ty.

Clip Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam khen thưởng các cá nhân:

Dịp này, Công ty CP In - phát hành sách và thiết bị trường học Quảng Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiên tai với số tiền quyên góp được 10 triệu đồng; tổ chức chương trình góp vốn quay vòng hỗ trợ phụ nữ trong công ty.