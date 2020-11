Không để dân thiếu ăn, chịu rét do bão lũ

Theo thống kê, toàn huyện Bắc Trà My có 1.110 ngôi nhà bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Hiện tại, có 82 hộ dân tại thôn 6 (xã Trà Bui) bị cô lập do cầu treo bị cuốn trôi. Để khắc phục tạm thời cho người dân qua lại an toàn, UBND huyện Bắc Trà My đã bố trí thuyền máy và cán bộ phục vụ đưa đón người dân qua sông, vận chuyển lương thực, thực phẩm.

Mưa bão đã làm các tuyến quốc lộ 40B, 24C trên địa bàn huyện Bắc Trà My bị sạt lở nhiều điểm. Đặc biệt, tuyến ĐH8 Trà Đốc đi Trà Bui bị sạt lở với khối lượng khoảng hơn 10.000m3. Tuyến ĐH4 Trà Giác đi Trà Ka hơn 30 điểm sạt lở lớn nhỏ, khối lượng ước tính khoảng 31.000m3.

Bắc Trà My đã chỉ đạo lực lượng quân sự, công an huyện, cùng với lực lượng xung kích tại xã hỗ trợ người dân bị thiệt hại sửa nhà, khôi phục sản xuất sau bão lũ. Đồng thời, giúp các đơn vị trường học dọn dẹp, khắc phục thiệt hại đảm bảo cho công tác dạy và học. Cạnh đó, các đơn vị, các ngành chức năng địa phương tích cực khắc phục sạt lở tuyến quốc lộ, dọn cây ngã đổ trên các tuyến đường, đảm bảo thông tuyến.

Ông Huỳnh Ngọc Thiệu - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My nói: “Sau khi bão đi qua, huyện Bắc Trà My đã thành lập các đoàn đi kiểm tra tại 13 xã, thị trấn. Huyện đang cố gắng thực hiện các giải pháp khắc phục nhanh nhất để người dân địa phương sớm ổn định cuộc sống. Nhất là đảm bảo người dân không thiếu ăn, chịu rét do mưa bão”.