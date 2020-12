(QNO) - Ngày 29.12, UBND tỉnh ban hành Công văn 7700/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh trái phép.

UBND tỉnh yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng chống dịch bệnh Covid-19; thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.



Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở tại khu vực biên giới, không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, xử lý nghiêm trường hợp vi phạm.

Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thị xã, thành phố, công an xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện những trường hợp nhập cảnh, cư trú trái phép và trường hợp vận chuyển người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường liên hệ, kết nối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố có ca bệnh dương tính với Covid-19 là người nhập cảnh trái phép để nắm thông tin về các trường hợp F1, F2 cư trú trên địa bàn tỉnh và kịp thời khoanh vùng, cách ly. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, cơ sở để chủ động phòng chống trong mọi tình huống.

UBND các huyện, thị xã, thành phố vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương để tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế, không cho dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng.

Tăng cường công tác tuyên truyền để mọi người dân thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế để đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm 2021.