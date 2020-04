Kiểm soát chặt chẽ người ra vào phố cổ Hội An

(QNO) - Là tuyến đường du lịch huyết mạch nối liền TP.Đà Nẵng và TP.Hội An, những ngày qua chốt kiểm dịch tại tuyến ĐT603B (phường Cẩm An, Hội An) luôn duy trì kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Kiểm soát người và phương tiện ra vào Hội An tại chốt chặn đường Lạc Long Quân (phường Cẩm An). Ảnh: C.H

Là một trong 8 điểm chốt chặn quan trọng của tỉnh để phòng dịch Covid-19, từ ngày đầu triển khai đến nay, chốt kiểm soát tại khu vực đường Lạc Long Quân trên tuyến ĐT603B (phường Cẩm An) đã kiểm tra hàng nghìn lượt phương tiện du lịch, người dân và du khách qua lại địa bàn. Mỗi ngày có 17 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và các lực lượng chức năng khác duy trì chốt chặn, kiểm tra y tế, kiểm soát 24/24 giờ.



Thực hiện nhiệm vụ tại chốt kiểm soát, Thiếu tá Nguyễn Trung Phước - Trưởng trạm Cảnh sát giao thông Thăng Bình (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) cho hay, chưa tính hàng nghìn lượt người dân có nhu cầu đi lại, mỗi ngày vẫn có khoảng 20 lượt khách nước ngoài ra vào phố cổ thường xuyên nên mọi công tác kiểm tra duy trì với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

“Đến thời điểm hiện tại, mọi người dân và du khách nước ngoài đều ý thức chấp hành tốt theo quy định tại chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, công tác kiểm soát vẫn đang được duy trì nghiêm ngặt, không lơ là, lơi lỏng trong bất kỳ tình huống nào” - Thiếu tá Nguyễn Trung Phước nói.