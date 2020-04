Kiểm soát chặt chẽ người về từ vùng dịch

(QNO) - Đến chiều nay 2.4, các địa phương tiếp tục thực hiện chặt chẽ việc cách ly tập trung đối với người dân trở về từ vùng có dịch Covid-19. Công tác kiểm soát, khai báo y tế, đo thân nhiệt... diễn ra nghiêm ngặt.

Lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát thực hiện đo thân nhiệt đối với người dân khi vào địa bàn Duy Xuyên. Ảnh: H.N

Duy Xuyên: Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, địa phương đã trưng dụng trụ sở Chi cục Thuế cũ và khách sạn Mỹ Sơn (thị trấn Nam Phước) làm nơi cách ly tập trung. Những ngày qua, lực lượng chức năng của huyện đã thực hiện việc cách ly, theo dõi tổng cộng 196 người. Trong đó có 173 người từ vùng dịch TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội trở về quê.

Ông Nguyễn Hồ Hiếu - Phó Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện Duy Xuyên cho biết, lúc 7 giờ sáng nay 2.4 địa phương đã thành lập và đưa vào hoạt động 10 chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19, gồm: khu vực cầu Bà Rén cũ và mới giáp ranh với xã Quế Xuân 1 (Quế Sơn), khu vực cầu Câu Lâu cũ và mới giáp ranh với xã Điện Phương (Điện Bàn), khu vục cầu Gò Nổi giáp ranh với xã Điện Phong (Điện Bàn), khu vực cầu Giao Thủy thuộc xã Duy Hòa giáp ranh với xã Đại An (Đại Lộc), khu vực xã Duy Phú giáp với huyện Nông Sơn, khu vực cầu Cửa Đại (xã Duy Nghĩa) giáp ranh với xã Cẩm Thanh (Hội An), khu vực đường ven biển Võ Chí Công giao nhau với huyện Thăng Bình, khu vực giáp ranh với xã Cẩm Kim (Hội An).

Các cơ quan chức năng của huyện Duy Xuyên hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh: H.N

Theo ông Hiếu, mỗi điểm chốt huyện bố trí khoảng 10 cán bộ, gồm công an, y tế, đoàn viên thanh niên... đảm bảo thực thi nhiệm vụ kiểm soát y tế đối với người vào địa bàn Duy Xuyên trên các phương tiện giao thông; xác định người nghi lây nhiễm bệnh Covid-19; kiểm tra y tế, xác định lịch trình di chuyển, thực hiện khai báo y tế đối với người nước ngoài, người Việt Nam từ nước ngoài về và người từ vùng dịch vào địa bàn huyện để theo dõi, quản lý. Cạnh đó, kiểm tra công tác phòng chống dịch trên các phương tiện vận tải, đảm bảo tất cả hành khách phải đeo khẩu trang, phương tiện trang bị đầy đủ dụng cụ, dung dịch sát khuẩn...

Phú Ninh: Khoảng 23 giờ ngày 1.4, tổ chốt chặn của tỉnh đóng trên địa bàn huyện ghi nhận một xe khách chở 57 người Quảng Nam về từ TP.Hồ Chí Minh, sau đó lập tức đưa toàn bộ về khu cách ly của huyện. Trong số này có 36 người Phú Ninh, 16 người Tiên Phước, còn lại ở các địa phương khác.

Trường THCS Nguyễn Hiền (thị trấn Phú Thịnh) được huyện Phú Ninh trưng dụng tạm thời làm khu cách ly tập trung. Ảnh: Đ.C

Ngay trong đêm, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của huyện Tiên Phước đã đưa 16 người địa phương về khu cách ly tập trung của huyện. Người dân các địa phương còn lại đã được đưa về khu cách ly của từng huyện trong ngày hôm nay 2.4. Đối với Phú Ninh, hiện nay tiếp nhận thêm 4 người về bằng tàu hỏa đưa vào khu cách ly. Như vậy, khu cách ly tập trung tại Trường THCS Nguyễn Hiền (thị trấn Phú Thịnh) đang tiếp nhận 40 người, trong đó có 6 trẻ em.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Phú Ninh thăm hỏi người dân tại khu cách ly tập trung. Ảnh: Đ.C

Đi làm tại một công ty ở huyện Hóc Môn (TP.Hồ Chí Minh), khi trở về quê nhà thì chị Phạm Thị Yến Nhi (thôn Xuân Điền, xã Tam Phước) được đưa đến khu vực cách ly. Chị nói: “Hơn 1 ngày qua, việc chăm sóc người cách ly ở đây rất tốt nên tôi rất yên tâm. Các y bác sĩ thường xuyên kiểm tra sức khỏe, hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa lây truyền Covid-19. Các cán bộ của huyện quan tâm, động viên chia sẻ. Phòng ở thì sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát; các suất ăn tương đối đầy đủ dinh dưỡng.

Bên ngoài khu cách ly tập trung được kiểm soát nghiêm ngặt người ra vào. Ảnh: Đ.C

Trước đó, huyện Phú Ninh thực hiện phương án giả định cách ly 30 người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19 (F1, F2) tại khu cách ly trên. Ông Lê Văn Ninh - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên khi có người dân trở về từ vùng dịch, khu cách ly tập trung của huyện đảm bảo tốt các điều kiện. Khu cách ly này dự kiến tiếp nhận tối đa khoảng 80 người. “Sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết người dân trở về đều ủng hộ và chấp thuận chủ trương cách ly 14 ngày” - ông Ninh cho biết.

Bắc Trà My: Chiều 2.4, bà Lê Thị Thu Vân - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện đã đón và cách ly 3 công dân về từ TP.Hồ Chí Minh tại khu cách ly tập trung Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Nước Oa.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, UBND huyện Bắc Trà My nhắn gửi nhờ Hội đồng hương Bắc Trà My tại TP.Hồ Chí Minh liên hệ khuyến cáo con em địa phương đang sinh sống, công tác tại TP.Hồ Chí Minh không nên di chuyển về quê hương trong thời điểm này. Để kiểm soát tình hình, đảm bảo làm tốt công tác phòng chống dịch, UBND huyện lập 2 chốt chặn tại ngã ba Trà Dương và tại tuyến đường dẫn về huyện Trà Bồng (Quảng Ngãi). Ở các tuyến đường dẫn về các xã, chính quyền mỗi xã cũng lập chốt chặn thực hiện các công việc theo quy định.

Theo bà Lê Thị Thu Vân, địa phương bố trí 3 khu cách ly tập trung với hơn 450 giường bệnh. Thực hiện chỉ đạo của cấp trên, người dân có việc ra đường đều mang khẩu trang, tất cả hàng quán, cơ sở vui chơi giải trí trên địa bàn đã ngừng hoạt động. Cũng nhờ đầu tư từng bước hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, ứng dụng phần mềm điện tử trong xử lý công việc, nên các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã đều đã tiến hành họp trực tuyến, họp không giấy tờ áp dụng theo mô hình eCabinet. Các cuộc họp triển khai dưới hình thức này vừa giúp điều hành tốt công tác chống dịch, vừa hạn chế tối đa việc tụ tập đông người.