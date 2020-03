Kiểm soát người dân ra vào xã đảo Tam Hải

“Cưu mang” khách qua dịch Covid-19

VĨNH LỘC | 29/03/2020 - 15:26

(QNO) - Rất nhiều du khách mắc kẹt tại Hội An do dịch Covid-19 bùng phát, tình hình còn tệ hại hơn khi hầu hết khách sạn đã đóng cửa. Tuy nhiên, trong điều kiện khó khăn đó, không ít chủ khách sạn chấp nhận rủi ro mở cửa đón những du khách cùng đường này, như khách sạn Sea’Lavie Boutique Resort & Spa (phường Cẩm An).