Kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy khu dân cư, hộ gia đình

AN BÌNH | 04/05/2021 15:10

(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành Công văn 2520 yêu cầu tiếp tục thực hiện Quyết định số 630 (ngày 11.5.2020) của Thủ tướng Chính phủ; mở đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC) khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh do Bộ Công an phát động từ ngày 15.4 đến 15.10.2021.

Lực lượng chức năng kiểm tra an toàn PCCC tại khu nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh. Ảnh: A.B

Thời gian gần đây, trên địa bàn cả nước xảy ra nhiều vụ cháy nhà ở của hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, hộ sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ nằm trong khu dân cư, làm chết và bị thương nhiều người. Tại Quảng Nam, từ đầu năm 2020 đến nay xảy ra 31 vụ cháy nhà dân, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Nguyên nhân gây cháy, gây thiệt hại nghiêm trọng về người chủ yếu là do người dân thiếu kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn; sơ suất bất cẩn trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt; hệ thống điện trong nhà ở, khu vực sản xuất kinh doanh kết hợp nhà ở không bảo đảm. Các nhà bị cháy hầu hết thuộc dạng nhà ống, chỉ có duy nhất một lối thoát nạn hoặc chứa nhiều vật liệu dễ cháy, không đảm bảo điều kiện để thoát nạn, không trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) không phù hợp.

Nhằm phòng ngừa, giảm số vụ cháy, nổ và thiệt hại do cháy nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan tuyên truyền tại địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC; hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh đến toàn thể người dân, hộ gia đình biết, thực hiện.

Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn phối hợp với công an cấp huyện, ngành điện lực, các tổ chức đoàn thể tại khu dân cư, lực lượng dân phòng “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kiểm tra an toàn về PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Tập trung kiểm tra điều kiện an toàn PCCC trong sử dụng điện, hóa chất, việc quản lý và sử dụng an toàn chất cháy, nguồn lửa, nguồn nhiệt; đường và lối thoát nạn; khoảng cách an toàn PCCC, giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; nguồn nước phục vụ chữa cháy... Lập biên bản chỉ rõ những vi phạm quy định về PCCC&CNCH tại hộ gia đình, nhất là hộ gia đình có kết hợp sản xuất, kinh doanh và yêu cầu ký cam kết để tổ chức khắc phục các tồn tại, vi phạm quy định về PCCC&CNCH sau kiểm tra.

Các ban ngành, hội đoàn thể, tổ chức tại địa phương vận động, khuyến khích người dân tình nguyện tham gia công tác PCCC&CNCH; xây dựng và hướng dẫn thực hiện các mô hình tự quản, mô hình liên gia, liên cơ quan, liên khu vực trong bảo đảm an toàn PCCC.

Tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo các biện pháp bảo đảm an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên các phương tiện thông tin đại chúng trong suốt đợt cao điểm.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện “Thí điểm giao nhiệm vụ PCCC cho lực lượng bảo vệ dân phố, lực lượng làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở”. Rà soát tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp giữa các sở, ban ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan trong công tác PCCC&CNCH; xác định rõ cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác chỉ huy, hiệp đồng, bảo đảm thống nhất, chặt chẽ khi xử lý các vụ cháy nổ, sự cố, tai nạn, nhất là các vụ việc phải huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia.

Xây dựng, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo thực tập phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia; hằng năm tổ chức diễn tập ít nhất 1 phương án chữa cháy, CNCH có huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia ở quy mô cấp tỉnh. Triển khai lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định.