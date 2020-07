Kiểm tra chặt chẽ tình hình đi lại vùng biên giới, không để xảy ra tình trạng nhập cảnh trái phép

(QNO) - Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập bệnh vào Quảng Nam là rất lớn, Sở Y tế - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, đã đề nghị Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng, các sở, ngành liên quan, các địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

Sẽ rà soát, nắm chắc các trường hợp người đi/đến từ Đà Nẵng. Ảnh: Đ. ĐẠO Cụ thể, BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tirnh đề nghị Bộ Y tế, UBND tỉnh hỗ trợ cho việc xét nghiệm Covid-19 gồm vật tư, sinh phẩm hoặc tạo điều kiện để tỉnh được mua vật tư, sinh phẩm phục vụ xét nghiệm Covid-19. Đồng thời, nhanh chóng tăng cường giám sát, nhất là trong việc giám sát các trường hợp có liên quan đến các ca bệnh dương tính; khoanh vùng sớm, xử lý triệt để theo quy định. Giám sát, hướng dẫn các doanh nghiệp có nhu cầu nhập cảnh cho các chuyên gia, nhà quản lý và người thân…

BCĐ đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tích cực tham mưu, phối hợp với ngành y tế, Công an tỉnh, Sở GTVT và BCĐ các địa phương tổ chức triển khai thực hiện vận hành các khu cách ly tập trung hiệu quả; BCH Bộ đội biên phòng tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường kiểm soát chặt đường mòn, lối mở, không để người nhập cảnh trái phép; tuyên truyền nhân dân cách phòng tránh dịch bệnh Covid-19 và đưa người nhập cảnh từ biên giới vào các khu cách ly tập trung tại Tây Giang và Nam Giang.

Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo công an huyện, xã, phường, thị trấn cùng với y tế cơ sở và các trưởng thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh tiếp tục tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân và điều tra lập danh sách các đối tượng liên quan đến 2 ca bệnh dương tính tại Đà Nẵng. Chỉ đạo công an các địa phương rà soát, nắm chắc các trường hợp người đi/đến từ Đà Nẵng; quản lý chặt tạm trú, tạm vắng; triển khai các chốt kiểm soát nếu cần thiết...

Ngoài ra, Sở GD-ĐT cần đề xuất, tham mưu phương án phòng chống dịch và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp PTTH trên địa bàn; chỉ đạo học sinh, sinh viên thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch trong kỳ nghỉ hè 2020…