Kịp thời hỗ trợ người dân khó khăn

Phát biểu tại hội nghị giao ban công tác cứu trợ với Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị các địa phương khẩn trương giải ngân nguồn cứu trợ, hỗ trợ người dân sớm xây dựng, sửa chữa lại nhà cửa bị hư hỏng do bão lũ; tuyệt đối không để bà con chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.

Mặt trận TP.Hồ Chí Minh đến thăm, hỗ trợ nhà hộ dân bị thiệt hại sau bão số 9.Ảnh: VINH ANH

Ưu tiên xây dựng, sửa chữa nhà

Theo báo cáo, từ ngày 5 - 31.10, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh - cơ quan thường trực của Ban cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận tiền mặt gần 20,5 tỷ đồng, cùng 51 tấn gạo và nguồn hàng hóa với tổng giá trị 1,8 tỷ đồng.

Đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phân bổ gần 14,5 tỷ đồng cho các địa phương nhằm hỗ trợ xây mới 223 nhà bị sụp hoàn toàn và sửa chữa 366 nhà bị hư hỏng, với mức hỗ trợ xây mới 40 triệu đồng/nhà, sửa chữa không quá 20 triệu đồng/nhà. Ngoài ra đã kịp thời phân bổ 381 triệu đồng hỗ trợ 23 hộ gia đình có người thân bị chết và 88 hộ có người thân bị thương nặng, với mức 5 triệu đồng/người chết, 3 triệu đồng/người bị thương.

Phát biểu tại hội nghị giao ban, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đề nghị, Mặt trận các địa phương bám sát Hướng dẫn số 38 ngày 19.10.2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về vận động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Trong đó, từ nguồn Ban cứu trợ tỉnh phân bổ và tiếp nhận từ địa phương, Mặt trận các địa phương phối hợp với chính quyền triển khai ngay việc giải ngân, hỗ trợ người dân xây dựng, sửa chữa lại nhà ở bị thiệt hại do bão lũ. Khi thực hiện thì khẩn trương nhưng phải đảm bảo công khai, công bằng, đúng đối tượng. Đặc biệt cần lưu ý quan tâm những gia đình không may bị sập nhà hoàn toàn do mưa bão.

“Khi bà con chưa kịp làm lại nhà, Mặt trận cùng với các đoàn thể cần quan tâm, sắp xếp làm thế nào đừng để bà con chịu cảnh “màn trời chiếu đất”. Đồng thời phát huy tình đoàn kết, giúp đỡ, san sẻ nhau trong từng cộng đồng, làng xã, giữa xã này với xã khác” - ông Ca nhấn mạnh.

Hiện nay, mỗi ngày có hàng chục đoàn từ thiện riêng lẻ đến hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng bão lũ ở các địa phương trong tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca yêu cầu Mặt trận, các tổ chức đoàn thể cố gắng kết nối, điều phối các đoàn đến đúng địa chỉ cần hỗ trợ và đảm bảo an toàn. Đồng thời phối hợp với chính quyền giám sát để đảm bảo hoạt động từ thiện đúng bản chất, phát huy hiệu quả.

Nhiều khó khăn

Thống nhất quan điểm hỗ trợ nhanh để làm lại nhà cho người dân, tuy nhiên đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam một số địa phương cho rằng công việc này cần có thời gian để triển khai, nhất là khi ở các địa phương miền núi cần thời gian để sắp xếp, bố trí dân cư.

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang cho biết: “Vừa qua, Tây Giang nhận được nguồn lực phân bổ tương đối lớn từ Ban cứu trợ tỉnh (khoảng 4,8 tỷ đồng). Tuy nhiên, việc giải ngân kinh phí để làm nhà ở khá khó khăn vì bà con chưa tìm được mặt bằng phù hợp. Bây giờ, chúng tôi ưu tiên địa phương nào bố trí sớm mặt bằng thì giải ngân làm trước”.

Trong khi đó, ông Phạm Phú Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nông Sơn thông tin, bão số 9 làm 13 nhà trên địa bàn huyện bị sập hoàn toàn; 197 nhà tốc mái trên 70%... Vừa qua, lãnh đao huyện đã thống nhất xuất quỹ dự phòng thăm hỏi, hỗ trước mắt mỗi nhà bị sập 2 triệu đồng, nhà bị tốc mái trên 70% 1 triệu đồng. Ông Thủy nói: “Qua theo dõi, đến nay 13 hộ có nhà bị sập đều đang ở tạm nhà bà con, không có hộ nào chịu cảnh “màn trời chiếu đất”.

Huyện cũng chỉ đạo lực lượng dân quân địa phương kịp thời lợp lại mái nhà cho gia đình mẹ Việt Nam anh hùng. Việc hỗ trợ xây dựng lại nhà cho các gia đình cần có thời gian, vì theo phong tục, bà con phải xem ngày, chọn tháng rồi mới triển khai được”.

Ngoài mặt bằng, phong tục…, thì một khó khăn nữa là nguồn hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà không đủ để người dân làm lại ngôi nhà mới. Bà Nguyễn Thị Bích Diễm - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phước Sơn cho biết: “Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có 112 nhà bị trôi hoàn toàn do mưa lũ, 39 nhà hư trên 70%... Ở Phước Sơn, việc tìm mặt bằng làm nhà rất khó khăn trong khi mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà không đủ làm nhà mới. Bây giờ, với nhà hư hỏng thì có thể phân bổ ngay cho bà con sửa chữa lại. Nhưng nhà bị cuốn trôi, sụp đổ muốn triển khai thì cần vận động, bố trí các nguồn kinh phí khác để hỗ trợ thêm cho bà con”.